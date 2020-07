Prasideda Europos kartingo čempionatas: Lietuvą atstovaus K. Šikšnelis

Beveik 200 sportininkų iš visos Europos kovos dviejose klasėse: OK ir OK Junior. Planuota, kad Lietuvą lenktynėse turėtų atstovauti trys sportininkai – du OK Junior klasėje ir vienas galingesnėje OK klasėje. Tačiau dėl pandemijos mūsų šalies atstovų sumažėjo iki vieno.

Kadangi „Zuera“ trasa yra pačioje Ispanijoje siaučiančio COVID-19 židinio epicentre, du lietuviai nutarė nevažiuoti. Dėl to lenktynėse dalyvaus tik Kajus Šikšnelis, kuris jau dvi savaitės kaip Ispanijoje.

„Kajus į Ispaniją iškeliavo prieš daugiau kaip dvi savaites, čia jau treniravosi, dalyvavo vienose varžybose. Po jų prieš Europos čempionatą čia nutarė likti ir pailsėti savaitę. Kaip tik tuo metu šiame regione prasidėjo COVID-19 protrūkis ir visas čempionato etapas pakibo ant plauko,“ – pasakoja Kajaus tėtis Karolis Šikšnelis.

Galų gale užvakar regiono valdžia susitarė su FIA (Tarptautine automobilių sporto federacija), kad laikantis maksimalių saugumo reikalavimų šį savaitgalį vyks Europos kartingo čempionatas, o kitą savaitgalį Barselonoje – Formulės 1 varžybos.

Europos čempionatas šioje Ispanijos trasoje paskutinį kartą vyko dar prieš šešerius metus. Per tą laiką užaugo nauja lenktynininkų karta, tad daugeliui ši trasa yra menkai pažįstama. Tai suvienodins sportininkų šansus.

Nepaisant to, kad lenktynės turi Europos čempionato statusą, į jas susirinko sportininkai iš 43 pasaulio šalių ir net iš keturių kontinentų – dalyvauja viso pasaulio stipriausieji, tad konkurencija bus itin didelė.

OK klasėje, kur kausis ir lietuvis, dalyvauja net 83 sportininkai. Tarp jų – ir ankstesnių metų Europos bei Pasaulio čempionai. Gausu čia ir žinomų lenktynininkų vaikų: Enzo Trulli, Thoma Ten Brinke, Lorenzo Patrese, Charlie Wurtz. Kajus atstovauja Italijos „Exprit Kart“ komandą.

Šiandien sportininkų laukia kvalifikacija, rytoj atkrintamieji važiavimai, o sekmadienį – pusfinaliai ir finalas. Varžybų rezultatus galima sekti čia: https://www.fiakarting.com/event/2020-zuera/OK.