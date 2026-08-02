Prieš paskutinį „sudie“ žuvusiam sportininkui Rokui Nenartavičiui – jautri tėvų žinutė

Velionio tėvų kreipimąsi į visuomenę išplatino Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugija.
„Sūnaus meilė ir šviesa visada liks mūsų širdyse, o Roko siela te atranda ramybę ir šviesą. Su neapsakomu skausmu pranešame, kad visi, norintys ištarti Rokui paskutinį „sudie“ ir kartu palydėti jį į jo paskutinę kelionę, laukiami rugpjūčio 2 d. (sekmadienį) nuo 12 val. laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, adresu Rūtų g. 65 Alytuje“, – rašoma pranešime.
Kaip teigiama, urna išnešama rugpjūčio 3 d. 13.30 val. Šventos Mišios bus aukojamos 13.45 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje. Laidotuvės vyks Daugų gatvėje esančiose kapinėse.
„Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštą užuojautą, palaikymą, maldas ir buvimą kartu šiuo nepaprastai sunkiu metu“, – sakė Roko tėvai.
Velionio atminimą prašoma pagerbti dviem gėlių žiedais.
Primename, kad atletas pateko į mirtiną eismo įvykį Šveicarijoje.
Apie tai Lietuvos dziudo sporto bendruomenė rašė feisbuke.
„Norime atkreipti dėmesį, kad Rokas žuvo avarijoje, kuomet jį, stovintį prie šviesoforo sankryžoje, kliudė vienas iš dideliu greičiu lėkusių automobilių. Prašome neinterpretuoti ir neskleisti melagingų teorijų gerbiant artimuosius ir žuvusio atminimą“, – buvo skelbiama įraše.
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