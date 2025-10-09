 Rankininkių sėkmė – pavyzdys vyrams

2025-10-09 07:00
„Kauno diena“, tairankinis.com inf.

Garliavos rankininkės jau įveikė pirmą Europos taurės turnyro barjerą, o Vilniaus ir Klaipėdos vyrų komandos pamėgins tai padaryti.

Pergalė: Garliavos rankininkės (juodos spalvos apranga) neišbarstė prieš Kumanovo ekipą sukauptos įvarčių persvaros. Varžovai: šį sezoną Baltijos lygos čempionate „Dragūnas“ jau įveikė „Granitą-Karį“ (baltos spalvos marškinėliai) 39:33

Garliavietės atsilaikė

Kauno rajono „Cascada-Garliava SM“, savo aikštėje nugalėjusi Kumanovo (Šiaurės Makedonija) ekipą 32:25, svečiuose pralaimėjo 31:32, tačiau įgytos įvarčių persvaros pakako, kad Lietuvos čempionės žengtų tolyn.

Portalo tairankinis.com duomenimis, garliavietės ketvirtą kartą dalyvauja Europos rankinio federacijos (EHF) varžybose, tačiau tik pirmą sykį įveikė starto barjerą: 2011-aisiais Kauno rajono atstoves sustabdė Prilepo „Žito“ komanda (Šiaurės Makedonija), 2023 m. – „Neistin“ (Farerų salos), o 2024 m. – „Erice“ (Italija).

Lapkritį Lietuvos čempionių lauks akistata su Venlo „Fortes Cabooter“ rankininkėmis – 2022 m. ir 2024 m. Nyderlandų čempionėmis, 2023 m. šios šalies taurės laimėtojomis.

Dramatiška pergalė

„Fortes Cabooter“ ekipa į kitą Europos taurės turnyro etapą pateko su nuotykiais.

Nyderlandų klubo vadovai prieš mačą su Hoiviko H71 ekipa iš Farerų salų neprieštaravo, kad abejos rungtynės rugsėjo 26-ąją ir 27-ąją būtų žaidžiamos varžovių arenoje. Tačiau dėl blogo oro Venlo rankininkės negalėjo laiku atskristi į Farerų salas ir atvyko tik rugsėjo 27-osios rytą.

Vis dėlto EHF leido žaisti tik vienerias rungtynes, kurias po dramatiškos kovos 40:39 laimėjo Nyderlandų atstovės. „Fortes Cabooter“ dukart išgelbėjo Elisa Marsman: antrą kėlinį išlygino rezultatą 35:35 ir išplėšė pratęsimą, vėliau pelnė ir pergalę lėmusį įvartį.

Praeitą sezoną „Fortes Cabooter“ šalies čempionate užėmė trečią vietą, o šiemet kol kas yra antroje pozicijoje (trys pergalės ir viena nesėkmė).

Varžovai: šį sezoną Baltijos lygos čempionate „Dragūnas“ jau įveikė „Granitą-Karį“ (baltos spalvos marškinėliai) 39:33 / rkdragunas.lt nuotr.

Kauniečiai kapituliavo

Spalio 11-ąją Europos taurės turnyre startuos Klaipėdos „Dragūno“ ir Vilniaus „Šviesos“ rankininkai.

Klaipėdiečiai viešės Austrijoje, kur išmėgins jėgas su Švaco „Tirol“ komanda, o vilniečiai savo aikštėje – su daugkartiniu Ukrainos čempionu Zaporižės „Motor“.

Antrą kartą „Dragūnas“ ir „Tirol“ susitiks spalio 18-ąją Klaipėdoje, „Šviesa“ ir „Motor“ – Slovakijos mieste Michalovcuose.

Zaporižės ekipą yra treniravęs Lietuvos vyrų rankinio rinktinės strategas Gintaras Savukynas.

Pirmo varžovų barjero neįveikė Kauno „Granitas-Karys“ – 21:37 ir 33:37 pralaimėjo Dobojaus „Sloga“ (Bosnija ir Hercegovina) komandai.

Kaunasi Baltijos lygoje

Lietuvos vyrų rankinio klubai dalyvauja ir kitose tarptautinėse varžybose – Baltijos lygos čempionate.

„Dragūnas“, „Šviesa“, „Granitas-Karys“ ir Pasvalio „Pieno žvaigždės“ grumiasi su Latvijos (Duobelės „Tenax“, Rygos „ASK-MSG“), Estijos (Pylvos „Serviti“, „Viljandi“, Rasiku „Mistra“) ir Suomijos (Ryhimiakio „Cocks“) ekipomis.

„Dragūnas“ ir „Šviesa“ jau laimėjo po trejas rungtynes, „Granitas-Karys“ ir „Pieno žvaigždės“ patyrė po tris nesėkmes.

Reguliarųjį sezoną sudarys du ratai. Pirmą vietą užėmusi ekipa iškart pateks į finalo ketvertą, 2–7 vietas – žais ketvirtfinalio mačus.

Praeitą sezoną Baltijos lygos čempionų taurę iškovojo „Serviti“ rankininkai, sidabrą pelnė „Dragūnas“, bronzą – „Tenax“.

Rezultatai

„Cascada-Garliava SM“–„Kumanovo“ 32:25 (15:14). 550 žiūrovų. K. Sparnauskaitė 9 įvarčiai, M. Ustilaitė 8, E. Aglinskaitė 5 / A. Silva 11 įvarčių, S. Mittelstadt 7.

„Kumanovo“–„Cascada-Garliava SM“ 32:31 (13:17). 250 žiūrovų. S. Mittelstadt 11 įvarčių, A. Silva 10 / M. Ustilaitė 11 įvarčių, A. Ustilaitė 8, M. Voskresenskaja 7.

