Ričardas Berankis paskelbė apie karjeros pabaigą

Ypač ryškiai lietuvis žibėjo jaunių tenise. 2007 metais jis į viršų kėlė JAV atvirojo čempionato jaunių turnyro nugalėtojo taurę, o tuos pačius metus R. Berankis baigė kaip pajėgiausias pasaulio U18 tenisininkas.
Lietuvos rinktinės sudėtyje Daviso taurės varžybose vilnietis sužaidė 62 mačus, per kuriuos vienetų ir dvejetų susitikimuose iškovojo 45 pergalių.
„Visi nujautėme, kad ši diena artinasi, tačiau jai atėjus sunku tuo patikėti. Visų pirma, noriu nuoširdžiai padėkoti Ričardui už tai, kuo jis tapo, už tai, ką jis padarė. Ir palinkėti kuo didžiausios sėkmės visose jo veiklose ateityje“, – sakė Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.
Anot jo, R. Berankį galima drąsiai vadinti didžiausią postūmį teniso vystymuisi Lietuvoje padariusiu žmogumi.
„Tikrai nenoriu nuvertinti visų mūsų žaidėjų, buvusių iki Ričardo. Bet tik iškilus jam, mes, Lietuvos teniso bendruomenė, supratome, ką reiškia sirgti už saviškį didžiojo kirčio ar kituose didžiausiuose pasaulio turnyruose. Ką reiškia keltis viduryje nakties tam, kad galėtum stebėti kur nors JAV vykstančio Ričardo susitikimo livescore'ą. Jo pergalės tikrai paskatino ne vieną iš mūsų pagaliau į rankas paimti raketę ir savo kailiu patirti, kas yra tenisas. Pagaliau, didžia dalimi dėl jo pergalių ir pradėto teniso bumo, Lietuvoje ėmė dygti pirmosios didelės teniso arenos ar atviri aikštynai“, – teigė jis.
LTS vadovas išskiria ir R. Berankio indėlį į gražiausias Lietuvos teniso rinktinės pergales.
„Pergalės prieš Didžiąją Britaniją, Bosniją ir Hercegoviną, Lietuvos rinktinės šuolis į pirmąją šių varžybų grupę – neįsivaizduojamos be jo. Ne mažiau svarbu ir tai, kad dabartiniai jaunieji mūsų rinktinės lyderiai augo žiūrėdami Ričardo kovas už Lietuvą ir svajodami vieną dieną apsivilkti marškinėlius su užrašu Lietuva“.
