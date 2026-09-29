Ringas – tas pats, pergalės – skirtingos

UTMA-19 didžiausią ažiotažą kėlė buvusio pasaulio profesionalų bokso čempiono E. Stanionio dvikova su Pietų Afrikos Respublikos (PAR) atstovu Kaine’u Fourie ir kikboksininkų S. Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio akistata.
„Žalgirio“ arenoje, stebint daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų, E. Stanionis (svorio kategorija iki 68 kg) jau antrą raundą (iš dešimties galimų) privertė kapituliuoti PAR boksininką.
„Tai man buvo daug daugiau nei tiesiog dar viena kova. Tai buvo mano asmeninis sugrįžimas. Po ilgo laiko vėl žengti į ringą savo šalyje, savo mieste, prieš savo žmones – jausmas, kurį sunku apsakyti žodžiais. Ačiū kiekvienam, buvusiam kartu su manimi, jūsų energiją jaučiau nuo pirmos iki paskutinės dvikovos sekundės. Ačiū mano komandai, šeimai, artimiesiems ir visiems, kurie buvo šalia ne tik vakar, bet ir visame kelyje iki šio vakaro. Man reikėjo šios kovos – dar kartą sau priminti apie vidinę ugnį“, – po varžybų dalijosi mintimis E. Stanionis.
S. Maslobojevo ir D. Dirksčio (svorio kategorija iki 94 kg) dvikova nutrūko antrą raundą (iš trijų galimų), kai D. Dirkstys dėl, tikėtina, rankos traumos pasitraukė iš ringo ir, anot UTMA vadovo Viktoro Geco, nieko nepaaiškinęs išvyko savais keliais. Nugalėtoju pripažintas S. Maslobojevas.
D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas pareiškė, kad prieš dvikovą abejojo, ar anksčiau (praeitą vasarą) traumuota jo auklėtinio ranka atlaikys Kauno ringe laukiančius krūvius.
„Pergalė ne tokia, kokios tikėjausi ir norėjau. Manyje verda apmaudas – jausmas, kai nei laimėjai, nei pralaimėjai“, – sakė S. Maslobojevas.
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