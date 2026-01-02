Rokas Baciuška dalyvaus penktame Dakaro ralyje: gera sugrįžti ten, kur viskas tikra

Socialinėje erdvėje lenktyninkas pasidalijo pirmaisiais įspūdžiais iš Saudo Arabijos.
„Pirmieji kilometrai Saudo Arabijoje 2026 metais – ir jau su mini charakteriu. Pagautas akmuo, trumpas sustojimas, automobilio tvarkymas ir vėl atgal į testus. Viską suspėjome“, – feisbuke rašė R. Baciuška.
Sportininkas džiaugiasi užtikrintu ir susikaupusiu komandos darbu bei neslepia nekantrumo laukiant didelės ištvermės pareikalausiančio Dakaro ralio starto.
„Bendrai – viskas labai gerai. Komanda dirba užtikrintai, kiekviena detalė savo vietoje. Jaučiasi susikaupimas ir noras judėti toliau. (...) O sausio 3 dieną – pirmasis rimtas startas. Prologas. Nekantrauju. Laukiam maratono“, – užtikrintai apie komandą rašė R. Baciuška.
Vos atvykęs į Saudo Arabiją, lenktyninkas džiaugėsi artėjančiu asmeniškai jubiliejiniu Dakaro raliu.
„Penktasis Dakaras. Gera sugrįžti ten, kur viskas tikra – dulkės, karštis ir ilgos dienos, o gal ir naktys prieš akis. Gero sekimo visiems Lietuvoje, stiprių emocijų ir, žinoma, sėkmės visiems čia esantiems lietuviams“, – linkėjo vyras.
Iš viso Dakaro ralyje startuos trylika lietuvių ekipažų: Benediktas Vanagas, Rokas Baciuška, Gintas Petrus, Mindaugas Sidabras, Vaidotas Žala, Dovydas Karka, Saulius Klevinskas, Nerimantas Jucius, Gediminas Šatkus, Edvard Sokolovski, Karolis Raišys, Ignas Daunoravičius (navigatorius), Albertas Veliamovičius (navigatorius).
