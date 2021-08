S. Krupeckaitė: tai, kad užkopėme į penktą vietą olimpiadoje – nerealus pasiekimas

Varžovių rekordai

Vakar S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė startavo Idzu dviračių treke surengtose komandų sprinto lenktynėse.

Lietuvės atrankos varžybose 500 m įveikė per 33,276 sek. ir tarp aštuonių duetų užėmė 7-ą vietą.

Ketvirtfinalyje Simona ir Miglė išmėgino jėgas su antrą atrankos rezultatą (32,135 sek.) pasiekusiomis Kinijos atstovėmis Shanju Bao ir Tianshi Zhong. Lenktynes laimėjo pasaulio ir olimpinį rekordus pagerinusios kinės – 31,804 sek. Mūsiškės šįkart distanciją nuvažiavo per 32,827 sek.

Tad S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė toliau varžėsi dėl 5-os vietos ir nugalėjo Meksikos olimpietes Luizą Danielą Gonzalez Gaxiolą ir Yuli Osuną Verdugo (rezultatai – atitinkamai 32,808 sek. ir 33,168 sek.).

Finalą laimėjo Sh.Bao ir T.Zhong (31,895 sek.), sidabro medalius pelnė vokietės Lea Sophie Friedrich ir Emma Hinze (31,980 sek.). Bronzą iškovojo rusės (32,252 sek.), įveikusios olandes (32,504 sek.).

Laukia kiti startai

"Tikrai nesitikėjau, kad būsime penktos. Geriausiu atveju, pažiūrėjus į komandų sudėtis, galėjome būti septintos. O tai, kad mes užkopėme į penktą vietą – nerealus pasiekimas. Mes net pasaulio čempionate nesame buvusios penktos", – sakė S.Krupeckaitė.

Paklausta, ar Kinijos dviratininkės – įveikiamos, Simona atsakė: "Šiuo metu – ne. Finalas tai ir parodė."

S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė dar startuos individualių rungčių – keirino ir sprinto – varžybose.

"Pagrindinis startas – komandų sprintas, jam daugiausia ruošėmės", – teigė M.Marozaitė.

"Lūkesčius, kurių nebuvo, išpildėme", – pridūrė S.Krupeckaitė.

Sprinto staigmena

Netikėtai susiklostė vyrų 100 m bėgimo finalas. Aukso medalį iškovojo ne JAV ar Jamaikos sprinteris, o afrikiečių kraujo turintis Italijos olimpietis Lamontas Marcellis Jacobsas.

26-erių bėgikas nuotolį įveikė per 9,80 sek. Antrą vietą užėmė JAV atstovas Fredas Kerley (9,84 sek.), trečią – kanadietis Andre de Grasse'as (9,89 sek.).

Pusfinalio barjero neįveikė geriausio šį sezoną rezultato (9,77 sek.) autorius amerikietis Trayvonas Bromellis (10,00 sek.), Londono olimpiados prizininkas prancūzas Jimmy Vicaut (10,11 sek.), dukart olimpinis ir pasaulio čempionas jamaikietis Yohanas Blake'as (10,14 sek.). Pirmą kartą nuo 2004-ųjų 100 m bėgimo finale nesivaržė nė vienas Jamaikos sprinteris.

"Treneris sakydavo, kad jau senokai galėjau nubėgti 100 m greičiau nei per 10 sek., tačiau kelis pastaruosius metus mane persekiojo traumos, be to, nebuvau pasiruošęs psichologiškai", – kalbėjo L.M.Jacobsas.

Iki šiol nė vienas Italijos sprinteris nebuvo laimėjęs olimpiadoje prestižinės 100 m bėgimo rungties.