Sergejus Maslobojevas apie tamsiąją dopingo skandalo pusę: daliai žmonių reikia kaltininko

Sportininkas neslėpė – viliasi, kad jo patirtis bus paskata kitiems sporte atsakingai dokumentuoti kiekvieną žingsnį. „Švara sporte turi būti ne deklaracija, o reali sistema“, – įsitikinęs S. Maslobojevas.
– Sulaukėte tyrimų rezultatų. Kokie tyrimai buvo atlikti ir ką parodė jų rezultatai?
– Kovos menų organizacija „Glory“ atliko visus numatytus tyrimus pagal savo antidopingo procedūras ir įvertino visą situaciją. Rezultatai patvirtino tai, ką sakiau nuo pirmos dienos – nebuvo nustatyta, kad aš sąmoningai vartojau dopingą ar siekiau pranašumo. Man svarbiausia buvo ne garsūs pareiškimai, o faktai. Todėl pats papildomai dariausi tyrimus ir rinkau įrodymus, nes gyvenu pagal vieną principą – sporte turi būti švaru.
– Nuo pat pradžių teigėte, kad į skandalą esate įpainiotas nekaltai, nes visą savo kaip sportininko karjerą vadovavotės vadinamaisiais „fair play“ – sąžiningumo – principais. Tikėjotės, kad tyrimų rezultatai parodys tai, ką parodė, ar buvo ir baimės?
– Tikėjausi, nes žinau, kaip gyvenu ir kaip sportuoju. Bet būtų netiesa, jei sakyčiau, kad nejutau vidinės įtampos. Ne dėl to, kad jaučiausi kaltas, o dėl to, kad supratau: kai tavo pavardė atsiduria viešumoje, logika ne visada laimi. Vis dėlto aš nuo pat pradžių buvau atviras visiems patikrinimams ir nieko neslėpiau. O sulaukęs rezultatų ir gavęs leidimą informaciją atskleisti, iš karto taip ir padariau.
– Kas rūpinosi vieša jūsų komunikacija skandalo klausimu: turėjote specialistą ar pasikliovėte savo atvirumu be papildomų korekcijų?
– Už didžiąją dalį komunikacijos buvau atsakingas pats. Tačiau buvo ir žmonių, kurie patarė, nes geriau žinojo viešosios komunikacijos taisykles, bet galutinius sprendimus priimdavau aš. Man svarbu kalbėti paprastai, tiesiai ir tada, kai turiu, ką pasakyti. Kai esi ramus dėl savo tiesos, nereikia rėkti. Faktai kalba garsiau už žodžius. Tokia logika galėtų pasinaudoti ir keli „komentarų ekspertai“.
– Kaip vertinate medijose pasirodžiusią informaciją apie skandalą?
– Buvo ir objektyvios informacijos, ir tokios, kai labiau ieškota sensacijos. Tai nei stebina, nei piktina – toks yra viešumo mechanizmas. Gaila tik to, kad kaltinimai sklinda greitai, o faktai visada pavėluoja arba yra vangiai viešinami. Aš tą priėmiau kaip realybę, bet ne kaip galutinį verdiktą. Tad pasikartosiu – svarbu, kad pats dėl savęs esu ramus ir kad visi mano komandos nariai bei artimieji žino apie visą situaciją.
– Kokių reakcijų sulaukėte iš artimųjų, sporto bendruomenės, kai žinia apie dopingo skandalą buvo paviešinta?
– Artimiausi žmonės mane palaikė be jokių sąlygų. Jie mane pažįsta ne iš antraščių. Sporto bendruomenėje reakcijų buvo įvairių – vieni laukė faktų, kiti skubėjo daryti išvadas. Man tai labai aiškiai parodė, kas iš tikrųjų yra šalia, kai situacija tampa nepatogia. Ypač, kai nusprendžiau paprašyti žmonių palaikymo, nes, galimai, teks eiti iki aukščiausio sporto arbitražo, o ten sumos prasideda nuo 50 tūkstančių eurų ir gali siekti daugiau nei 180 tūkstančių eurų. Surinkome tik 20 tūkstančių eurų. Kitą sumos dalį teks skolintis arba kreiptis į banką. Tačiau svarbiausia, kad šioje situacijoje išryškėjo, kas yra kas mano rate.
Svarbu pačiam išlikti savimi.
– Viešojoje erdvėje buvo įvairiausių komentarų. Tarp jų – ir neigiami. Kaip reagavote į tai, kad skandalo fone kai kurie jus smerkė, o tuo tarpu, kol skandalo nebuvo, didžioji dalis komentarų būdavo teigiami? Ką tokio pobūdžio persimainymas, jūsų nuomone, pasako apie visuomenę?
– Iš pradžių, aišku, skauda, nes esi gyvas žmogus. Bet gana greitai supratau, kad komentarai dažnai daugiau pasako apie rašantįjį nei apie tą, apie kurį rašoma. Kol viskas gerai, žmonės palaiko, bet kai kyla skandalas, daliai jų reikia kaltininko. Tai parodo, kaip greitai keičiasi nuomonės, kai už žodžius nėra atsakomybės. Maikas Taisonas yra pasakęs: „Ar tave karūnuoja, ar tave karia, ploja tie patys žmonės“. Nors kai rinkome paramą, galiu pasidžiaugti, kad ne vienas žmogus mane labai maloniai nustebino, ir atvirkščiai, buvo ir tokių, kurie parodė savo tikrąjį veidą.
– Kaip manote, kiek laiko skandalo šleifas dar vilksis iš paskos? O gal viskas jau nurimo?
– Manau, kad daliai žmonių – taip. Visada bus tokių, kuriems faktai yra neįdomūs. Bet sporte ir gyvenime galiausiai lieka rezultatai ir darbai. Aš koncentruojuosi į tai. Triukšmas anksčiau ar vėliau nutyla, o tai, ką darai kasdien, lieka. „Haters gonna hate“ (tie, kurie nekenčia, nekęs – aut. past.), o tie, kurie palaiko, palaiko bet kokiu atveju. Svarbu pačiam išlikti savimi.
– Kiek visa ši situacija jums kainavo emociškai ir kiek finansiškai?
– Emociškai tai buvo sunkus laikotarpis, nes situacija palietė ne tik mane, bet ir mano šeimą. Finansiškai taip pat: tyrimai, teisiniai procesai, papildomi veiksmai kainuoja dešimtimis tūkstančių eurų. Bet aš į tai žvelgiu paprastai: ramus miegas ir švarus vardas yra brangesni už pinigus. Man kaip sportininkui niekas neatneša tiek laimės, kaip pasiektas tikslas.
– Esate sakęs, kad išleidote visus pinigus, kurie buvo skirti naujai kuriamai buičiai. Kiek šis aspektas paveikė jūsų asmeninius santykius šeimoje?
– Šeima jautė įtampą ir to nuslėpti neįmanoma. Bet parodė, kiek daug reiškia tarpusavio pasitikėjimas. Aš žinau, kad pasirinkau teisingą kelią – ginti savo vardą, net jei dėl to teko paaukoti komfortą. Tokie gyvenimo siunčiami iššūkiai tik leidžia pasitikrinti – kas šalia tavęs ir kuo pagrįsti jūsų santykiai. Esu dėkingas šiai situacijai, nes per šį nelengvą laikotarpį nė karto neteko suabejoti savo antrąja puse.
– Kiek realu, kad dabar, kai tyrimų rezultatai jau gauti, jums bus atlyginta neturtinė žala? Gal ketinate kur nors dėl to kreiptis, o gal jau kreipėtės?
– Šio varianto neatmetu. Kai neigiamame kontekste viešai eskaluojamas žmogaus vardas ir dėl to nukenčia reputacija, tai nėra smulkmena. Šiuo metu darome viską, kad organizacija prisiimtų atsakomybę už šią situaciją ir viešai atsiprašytų.
– Kaip šis skandalas pakeitė jūsų požiūrį į „Glory“ varžybas? Ar ateityje dar ketinate ten dalyvauti?
– Vertinau „Glory“ kaip aukšto lygio organizaciją, bet ši situacija parodė, kad sportininkui kartais tenka stovėti vienam. Ateityje vertinsiu labai pragmatiškai – atsižvelgsiu į skaidrumą, požiūrį ir pagarbą sportininkui. Aš nesu „prisirišęs“ prie vienos organizacijos bet kokia kaina, todėl visko gali būti. Planuoju naujuosius metus pradėti Lietuvoje – UTMA (Unique & Talented Martial Artists – aut. past.) organizacijoje, o jei sulauksiu dosnaus pasiūlymo iš „Glory“, manau, kad pasirodysiu ir ten.
Jau esu laimėjęs viską, ką šiame sporte įmanoma laimėti.
– Ar šis skandalas požiūrio į šias varžybas skaidrumo klausimu galėtų turėti įtakos kitiems sportininkams?
– Tikiuosi, kad sportininkai bus dar atsargesni – labiau dokumentuos kiekvieną žingsnį, o organizacijos stiprins procesus. Švara sporte turi būti ne deklaracija, o reali sistema. Tad viliuosi, kad laikui bėgant ir matant realius pavyzdžius reikalai keisis tik į gerą.
– Kas buvo lengviau: išeiti dėl skandalo laikinai atsisakius titulo ar sugrįžti įrodžius savo tiesą? Gal dabar šis titulas jums yra vertesnis nei tą dieną, kai jį gavote?
– Atsisakyti buvo paprasčiau – tai vienas sprendimas. O sugrįžti buvo sunkiau, nes tam reikėjo kantrybės ir tylos, kai aplink buvo daug triukšmo ir purvo. Šiandien šis titulas man reiškia daugiau nei anksčiau. Ne dėl metalo ar statuso, o dėl to, ką teko pereiti, kad galėčiau ramiai į jį žiūrėti. Du kartus laimėjau pirmąsias vietas pasauliniu lygiu – tiek mėgėjų, tiek profesionalų ringe. Jau esu laimėjęs viską, ką šiame sporte įmanoma laimėti. Dabar atėjo laikas užsidirbti iš to pinigų ir kovoti tose kovose, kurioms besiruošdamas jausiu malonumą.
– Dėkoju už pokalbį.
