Šeštadienis Nidoje nudžiugino puikiu vėju: italai ir graikai lieka nepralenkiami

Šiandien visi „420“ klasės buriuotojai jau stojo į kovą atskirtuose Auksiniame bei Sidabriniame laivynuose. Per porą valandų buvo įvykdytos dvejos lenktynės, po kurių sportininkai grįžo į krantą kaupti jėgų svarbiems rytdienos startams.
„470“ klasė: kova dėl aukščiausių pozicijų
Olimpinėje „470“ klasėje sportininkai toliau tęsia kovą dėl patekimo į stipriausiųjų dešimtuką, kuris liepos 27 d. varžysis lemiamame medalių plaukime.
Italijos atstovai Lisa Vucetti ir Vittorio Bonifacio išlaiko puikų greitį bei lyderių pozicijas. Jie užtikrintai pirmauja bendroje įskaitoje, artimiausius persekiotojus – savo tautiečius Livią Ciampinelli ir Nicolą Brunotti – lenkdami jau 11 taškų. Iki šiol pirmavę prancūzai Lomane Valade ir Julienas Bunelis nukrito į ketvirtąją vietą, užleisdami poziciją juos aplenkusiai Vokietijos įgulai – Amelie Wehrle ir Riccardo Honoldui.
„420“ U17 grupė: Auksinio laivyno išbandymas
Po neįtikėtinai artimos kvalifikacinių plaukimų kovos, U17 grupės Auksinio laivyno lenktynės šiandien pareikalavo maksimalios koncentracijos. Pirmajame dešimtuke atsidūrė net septynios Graikijos įgulos. Čempionato lyderėmis išlieka graikės Maria Anna Makri ir Veselina Troshku.
„420 Open“ grupė: atkakli lyderių dvikova
Atvirojoje („Open“) grupėje kvalifikacijoje užtikrintai dominavę pasaulio čempionai iš Graikijos Jasonas Panagopoulos ir Fevronia Bouzana, šiandien prasidėjus finalinės serijos kovoms Auksiniame laivyne, užtikrintai išlaikė lyderių pozicijas. Pirmame trejetuke rikiuojasi stipriausi Graikijos sportininkai, o geriausiųjų dešimtuką dalijasi Italijos, Brazilijos ir Ispanijos atstovai.
Rytoj – paskutinės lenktynės prieš didįjį finalą
Po šios intensyvios ir vėjuotos dienos čempionatas žengia į pačią kulminaciją – sekmadienį buriuotojų laukia svarbūs paskutiniai plaukimai iki finalo. Jau pirmadienį paaiškėja „420“ klasės čempionai, o „470“ klasės stipriausiųjų dešimtukas susikaus lemiamame medalių plaukime. Tai trumpos, greitos ir itin dramatiškos lenktynės, kuriose netrūksta azarto bei emocijų.
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