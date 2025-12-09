Sidabriniai grybšniai įkvėps olimpinėms žaidynėms?

Konkurenčių – mažiau
Paskutinį Europos pirmenybių vakarą Liublino baseinas lietuviams nuvilnijo sidabro atspindžiais. R. Meilutytė savo pagrindinėje rungtyje – 50 m krūtine – užkopė ant antrojo pakylos laiptelio.
Trumpame (25 m ilgio) baseine sekmadienį karaliavo Eneli Jefimova. Net dešimčia metų už kaunietę jaunesnė varžovė iš Estijos distanciją nugrybšniavo per 28,81 sek. R. Meilutytė finale atsiliko beveik puse sekundės – 0,41 sek., bet 0,12 sek. aplenkė trečią likusią belgę Florine’ę Gaspard.
E. Jefimovos laikas – naujasis Europos čempionato rekordas. Ankstesnis priklausė Benedettai Pilato (28,86 sek.), bet italė Lenkijoje nestartavo dėl diskvalifikacijos. Ji vasarą įkliuvo dėl vagystės iš kosmetikos parduotuvės Singapūro oro uoste ir buvo suspenduota iki metų pabaigos.
„Buvo greitas plaukimas, apie eigą net nespėjau pagalvoti. Džiaugiuosi, kaip viskas baigėsi, – sakė R. Meilutytė. – Jausmas iškovojus auksą ir sidabrą truputį skiriasi, bet man tai nieko labai nekeičia. Sportas nebūtų sportas, jeigu nebūtų vietų. Mane vieta tenkina.“
Horizonte – olimpiada
Į finalą R. Meilutytė įplaukė kiek lėčiau, bet pasiekusi antrą rezultatą – 29,33 sek. Atrankos varžybose jos laikas buvo trečias – 29,69 sek.
E. Jefimova laimėjo visus tris etapus, bet į kaunietei vis dar priklausantį šios rungties pasaulio rekordą (28,37 sek.) nepasikėsino.
Senojo žemyno pirmenybės trumpajame baseine nėra tokios pat prestižinės kaip ilgajame (50 m). R. Meilutytė pastarąjį kartą 25 m arenoje Europos čempione buvo tapusi prieš aštuonerius metus. Pasaulio čempionės titulą ji išlaikė ir 2022-aisiais, ir 2024-aisiais.
2028 m. Los Andželo žaidynėse 50 m plaukimas krūtine – palankiausia R. Meilutytės rungtis – taps olimpine sporto šaka. Iki šiol į olimpiadų programą buvo įtrauktos tik 100 m ir ilgesnės šio stiliaus distancijos.
„Visose varžybose yra iššūkių, šiose irgi buvo. Sakyčiau, man dar pasisekė, nes ištisos komandos iškrito dėl viruso, o man pavyko lengvai persirgti, – sakė ji. – Mūsų rinktinei čempionatas Lenkijoje buvo labai geras – tiek komandinės, tiek asmeninės rungtys.“
Liga nesutrukdė
Antrą medalį į rinktinės skrynią įdėjo to paties R. Meilutytės trenerio kauniečio Tado Duškino ugdoma Kotryna Teterevkova.
23 metų atletė žengė į moterų 200 m plaukimo krūtine finalą. Dėl ligos prastai besijautusi lietuvė pademonstravo kovotojos charakterį. Startavusi nepatogiame kraštiniame takelyje ji po 50 m buvo vos septinta, o likus 50 m – penkta. Tačiau paskutinėje 25 m finišo atkarpoje K. Teterevkova buvo greičiausia iš visų dalyvių ir, aplenkusi dar dvi konkurentes, sienelę palietė trečia.
Pirmąjį karjeros medalį trumpajame baseine garantavo naujasis Lietuvos rekordas (2 min. 19,30 sek.). Tos pačios rungties Senojo žemyno bronzą ji yra laimėjusi ir ilgajame (50 m) baseine.
Auksą pelnė vokietė Anna Elendt (2 min. 18,16 sek.), o sidabrą Angharad Evans iš Didžiosios Britanijos (2 min. 18,90 sek.).
„Per pietus turėjau 38 °C temperatūros, ir mes su treneriu svarstėme, ar praleisti finalą, ar eiti bandyti laimės. Matyt, kartais per daug savimi abejoju“, – šypsojosi K. Teterevkova.
Čempionato atradimai
Priešpaskutinę dieną 100 m laisvu stiliumi finale specialistus maloniai nustebino Tomas Lukminas. Panevėžietis, po starto plaukęs paskutinis, surengė spurtą ir pakartojo Lietuvos rekordą.
21-ų atletas distanciją įveikė per 45,87 sek. ir užėmė ketvirtą vietą. Nuo bronzos jį skyrė vos 0,05 sek. Aukso medalį užsikabino Maxime’as Grousset iš Prancūzijos.
„Kai pamačiau, kad labai nedaug trūko iki medalio, apėmė liūdesiukas. Tačiau viskas gerai, esu labai patenkintas ir rezultatu, ir užimta vieta. Nieko daugiau nenorėčiau“, – sakė T. Lukminas.
Liublino baseine pagirtinai kovojo ir Mantas Kaušpėdas. Aštuoniolikmetis klaipėdietis 50 m plaukimo nugara pusfinalyje distanciją įveikė per 23,11 sek. ir bendroje įskaitoje pasidalijo 9–11 pozicijas. Iki finalo jam pritrūko tik 0,03 sek.
Kur kas labiau patyręs panevėžietis Andrius Šidlauskas 50 m krūtine pusfinalyje nuplaukė per 26,30 sek. ir pasidalijo 11–13 vietas. Jį nuo finalo skyrė 0,08 sek.
