Skaudų Dirksčio smūgį sugėręs Kanišauskas: gavau negarbingai

Viena labiausiai lauktų buvo kova dėl Klaipėdos, tiesa, ji baigėsi greičiausiai iš visų vakaro susitikimų – svorio kategorijoje iki 86 kg skandalingasis Dominykas Dirkstys jau per pirmą minutę nokautavo Naglį Kanišauską.
Tiesa, nemažai fanų atkreipė dėmesį į tai, jog kovai prasidedant „The Smiling Boy“ pravardę turintis N. Kanišauskas kėlė ranką, norėdamas pasisveikinti su D. Dirksčiu, o šis iškart puolė smūgiuoti. N. Kanišauskas bandė gintis, tačiau po kelių „apsikeitimų“ D. Dirkstys pataikė labai stiprų smūgį į varžovo galvą, kas po akimirkos privertė teisėją nutraukti kovą.
Nors toks elgesys atrodo negarbingas, tačiau, kaip UTMA apžvalginėje tinklalaidėje sakė kitas Klaipėdos kovotojas Martynas Danius: „Kova prasideda, kai teisėjas duoda ženklą, o ne kai kovotojai sumuša pirštinėmis.“
Praėjus kiek daugiau nei parai po kovos socialiniuose tinkluose prabilo ir pats nokautą patyręs kovotojas.
„Gyvas. Sveikas. Ačiū visiems, kurie palaikė, ir atsiprašau, kad nuvyliau. Tikėjausi garbingos kovos, bet gavau – negarbingai. Tuštybių mugė, kaip ir sakiau, – feisbuke rašė 24-erių kovotojas. – Viliuosi ateityje sulaukti revanšo, kuriame abu praeisime antidopingo kontrolę – nesvarbu, kokiame svoryje būtume. Kas suprato, kas įvyko – tas suprato. Kas ne – jų nuomonės nepakeisiu. Ačiū.“
Dar spaudos konferencijoje N. Kanišauskas, norėdamas įgelti D. Dirksčiui, ragino po kovos pasidaryti testus dėl draudžiamų preparatų, šis sutiko, bet ar tai bus padaryta, kol kas nėra skelbiama.
Priminsime, jog artimiausias kovinio sporto renginys, prie kurio organizavimo prisidės UTMA, vyks spalio 18 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje. Čia, kartu su „Brave CF“ organizacija bus surengtas mišrių kovos menų (MMA) turnyras. Jame dalyvaus vieni geriausių šio sporto atstovai iš Lietuvos, tokie kaip Pavelas Dailidko, Tomas Pakutinskas bei kiti.
