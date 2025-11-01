 Šokėjų pora iš Lietuvos – pasaulio čempionai

Šokėjų pora iš Lietuvos – pasaulio čempionai

2025-11-09 12:48 klaipeda.diena.lt inf.

Portugalijos Vila Nova de Famalicão mieste šeštadienį įvyko pasaulio jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionatas, kuriame triumfavo Lietuvos sportininkai, pranešė Lietuvos sportinių šokių federacija.

Kristupas Milinskas ir Liepa Rudnickaitė
Kristupas Milinskas ir Liepa Rudnickaitė / Lietuvos sportinių šokių federacijos nuotr.

Kristupas Milinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Sūkurys“) tapo WDSF pasaulio jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionais. Finale mūsų poros atlikti standartiniai šokiai buvo įvertinti visomis pirmomis vietomis, o Lotynų Amerikos šokiai – taip pat, išskyrus paso doblį, kuris pelnė antrąją vietą. Iš viso čempionate varžėsi 32 poros.

Sidabro medaliai atiteko Aleksei Sitnikov ir Anastassiai Salamatovai iš Estijos, o bronzos medalius pelnė Jaka Bracko ir Venera Spasova iš Slovėnijos. Ketvirtoji vieta atiteko Nikitai Melnikovui ir Sonyai Popovai iš Izraelio, penktoji – Mikke Luttineniui ir Miinai Jauhiainen iš Suomijos, o šeštoji – Gioelei Antonielli ir Carlai Costa Jimeno.

Čempionato dalyvius vertino tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš Italijos, Estijos, Lenkijos, Austrijos, Portugalijos, Japonijos, Suomijos, Belgijos ir Ispanijos atstovų.

Šiame straipsnyje:
pasaulio čempionai
Sportiniai šokiai
Kristupas Milinskas
Liepa Rudnickaitė

