Sportas per karantiną: kas leidžiama, o kas – ne?

Nuo lapkričio 7 d. iki 29 d. šalyje paskelbus karantiną aukšto meistriškumo sporto varžybos turi vykti be žiūrovų, o sporto įstaigose leidžiami tik individualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai.

Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo – sprendimą dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų, per karantiną sporto įstaigų veiklą organizuojantys asmenys yra įpareigoti vykdyti tik individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus.

Juos vienam lankytojui gali teikti tik vienas fizinio aktyvumo ar sporto specialistas, instruktorius ar paslaugų teikėjas. Užsiėmimai turi vykti:

– atskiroje patalpoje, kurioje užtikrinamas 2 metrų atstumas tarp lankytojo ir fizinio aktyvumo specialisto;

– arba bendroje patalpoje, kai ir lankytojui, ir fizinio aktyvumo specialistui užtikrinama po 10 kv. m ploto kiekvienam.

Lankytojai ir juos aptarnaujantis personalas privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, išskyrus kai sportuojama. Turi būti sudarytos galimybės tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai. Naudotas sporto inventorius turi būti dezinfekuojamas po kiekvieno individualaus užsiėmimo.

Sporto paslaugas teikiančios įstaigos turi užtikrinti, kad bendrose patalpose, pavyzdžiui, rūbinėse, lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito.

Aukšto meistriškumo varžybos per karantiną vyks be žiūrovų. Sportininkai, kai nesportuoja, ir varžybų aptarnaujantis personalas per visą renginį turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Kaukių leidžiama nedėvėti varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama užsidėti veido skydelį.

Sportininkai, jei nesportuoja, ir kiti varžybose dalyvaujantys asmenys neturėtų burtis į didesnes nei penkių asmenų grupes ir privalo laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar jų grupių.

Per karantiną uždarius sienas, į Lietuvą dalyvauti aukšto meistriškumo sporto varžybose švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu galės atvykti aukšto meistriškumo sportininkai, sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, instruktoriai ir jų šeimos nariai, varžybų teisėjai ar kitas privalomas personalas, taip pat sporto medicinos personalo darbuotojai.

Atvykę į Lietuvą jie turės laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimo sąlygų.