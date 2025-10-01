Sporto trenerių darbas nesibaigia raumenimis

– Pradėkime nuo to, kodėl dabar – ar keičiasi laikai, ar žmonės įgauna kitas vertybes – raumenys klientams nebe taip aktualu ir jie, pasirinkdami trenerį, prašo kur kas daugiau?
– Aktualu, bet prašo kur kas daugiau. Nes visi dar nori atrodyti gerai – čia faktas – bet žmonės jau atranda, kad mobilumas yra vienas iš ilgalaikiškumo pagrindų. Taip pat ir emocinė būklė – treneris nemaža dalimi tampa psichologu, gali patarti. Be to, svarbus ir bendras sveikatingumas, lankstumas, raumenų jėga – tai labai stipriai susiję dalykai. Jei kalbėsime apie tai, kas vykdavo anksčiau, prieš 20–30 metų, tai buvo tiesiog svorių kilnojimas. Dabar to seniai nebeužtenka, nes žmonės mato, kaip gyvena pasaulis – sveikasis pasaulis – ir nori to siekti. Ilgaamžiškumas dabar yra madingas.
– Paminėjote frazę, kuri man labai įstrigo – kūno ilgaamžiškumas. Ką pats dėl to darote ir ką reikėtų daryti kitiems?
– Pagrindinis dalykas yra turėti pakankamą raumenų masę. Maždaug nuo 30 metų, jeigu nesportuojame, mūsų raumenynas nyksta: prarandame nuo 200 iki 500 gramų raumenų per metus. Smulkesnis žmogus praranda mažiau, stambesnis – daugiau. Todėl penkiasdešimtmetis dažnai jaučiasi pasenęs, nes nesportavo ir prarado fiziologiškai svarbius raumenis. Nekalbu apie tuos, kuriuos norime pademonstruoti, o apie tuos, kurie svarbūs judėjimui. Tad nenuostabu, kad žmogus po 20 metų nesportavimo jaučiasi senesnis ir pavargęs.
– Kokios yra papildomos kompetencijos šiais laikais, reikalingos treneriams?
– Aš pamotyvuosiu: jeigu sportas yra pastovus, tai penkiasdešimties metų žmogus gali jaustis lygiai taip pat kaip trisdešimties. O tai – labai jaunas amžius. Kalbant apie kompetencijas, kaip jau kalbėjome, žmonės nori vis daugiau. Jie nebenori tik žinoti, kaip taisyklingai atlikti rankų lenkimą su štanga. Jie nori daryti mobilumo pratimus, būti lankstūs, stabilūs. Kai kas važiuoja slidinėti, o vien raumenų tam nepakanka – reikia judėti lanksčiai, grakščiai. Be to, treneris gali rekomenduoti papildus. Kai kurie baigia masažo kursus, išmano įvairius mąstymo ir mobilumo pratimus. Tad šių dienų treneris yra kur kas pažangesnis, nei būdavo anksčiau.
– Kas lemia tokias tendencijas? Ar žmonės tapo sąmoningesni, ar patys treneriai skatina, ar tai ateina iš klientų?
– Viskas iš esmės eina į priekį. Informacijos daugėja apie tai, kas suteikia ilgalaikiškumą. Be to, gyvename vis geriau. O kai žmonės gyvena geriau, jie suvokia, kad nori gyventi ilgiau ir sveikiau. Gal ne tiek ilgiau, kiek kokybiškiau – man asmeniškai metų skaičius nėra svarbus. Nors esu didelis ilgalaikiškumo entuziastas ir turiu daug rytinių praktikų bei ritualų, man svarbiausia – kiek metų nugyvensiu būdamas pilnos formos. Kad galėčiau sportuoti, vaikščioti, mąstyti aiškiai, kad mano protas būtų aštrus, kad gerai ilsėčiausi, miegočiau, atsigaučiau. Kad kiekvieną dieną jausčiausi kaip raketa – būtent to ir siekiu.
– Nusprendėte, kad labai greitai klientams siūlysite ne tik mitybos planą. Kas tai bus? Kaip tai atsirado?
– Mūsų naujoji programa startuoja lapkričio 3 d. Ji apima ne tik sportą ir mitybą, bet ir informaciją apie miegą, kas iš esmės yra labai svarbu. Turbūt patys pripažinsite, kad jeigu blogai išsimiegi, kitą dieną norisi tik valgyti ir gulėti, o ne sportuoti ar atlikti sudėtingas užduotis. Emocinė būklė taip pat labai svarbi, nes kas iš to, jei gerai valgai ir sportuoji, bet tave lengva paveikti emociškai, suerzinti – tada sunku jaustis laimingam. Mūsų projektas apima visą šią informaciją – ne tik sportą keturis kartus per savaitę, ne tik mitybą, bet ir psichologinę būklę, emocinio valgymo aspektus, miegą ir dar daugiau. Mano suvokimu, laimė ir gebėjimas jaustis laimingu – pats svarbiausias dalykas gyvenime.
