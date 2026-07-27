 Stiprus vėjas išbandė buriuotojus Nidoje: paaiškėjo finalo dalyviai

Stiprus vėjas išbandė buriuotojus Nidoje: paaiškėjo finalo dalyviai

2026-07-27 09:54
Pranešimas spaudai

Europos jaunimo „420“ ir „470“ jachtų klasių čempionatas Nidoje pasiekė kulminaciją. Sekmadienį Kuršių mariose vėjas dar labiau sustiprėjo – pūtė gūsingi 7–9 m/s šuorai, o bangos pakilo net iki pusantro metro. Vandenyje sportinis azartas pasiekė aukščiausią tašką, nes būtent tądien sprendėsi, kas pateks į pirmadienio medalių plaukimus.

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„470“ klasė: kova dėl stipriausiųjų dešimtuko

Olimpinėje „470“ klasėje vyko arši kova dėl patekimo į laimingąjį dešimtuką, kuris šiandien varžysis finale.

Aukščiausioje pozicijoje išlieka Italijos įgula – Lisa Vucetti ir Vittorio Bonifacio. Antroje pozicijoje įsitvirtino sekmadienį netikėtai gerai lenktyniavę ukrainiečiai Sviatoslavas Madonichas ir Yelyzaveta Vasylenko. Į trečiąją vietą pakilo dar viena italų įgula – Livia Ciampinelli ir Nicola Brunotti.

„Sekmadienį galėjome pasimėgauti geru vėju ir pakilusiomis bangomis. Varžomės tarp geriausiųjų pasaulyje – nėra lengva, bet mes kovojame“, – teigė italas Vittorio Bonifacio.

Jo komandos partnerė Lisa Vucetti pasidžiaugė turėjusi laiko pamatyti ir pačią Neringą:

„Man čia labai patinka. Prieš prasidedant varžyboms buvome užlipę į kopas, apžiūrėjome akvatoriją, taip pat nuėjome iki jūros – čia tikrai gražu.“

Vietą stipriausiųjų „470“ klasės dešimtuke taip pat iškovojo Vokietijos, Prancūzijos, Kroatijos, Lenkijos ir Brazilijos įgulos.

A. Krivicko nuotr.

„420“ klasė: graikų dominuojamos kovos

„420 Open“ grupėje, buriuotojams persikėlus į Auksinį laivyną, kova tapo neįtikėtinai įtempta. Bendroje įskaitoje lyderiais išlieka sportininkai iš Graikijos – Jasonas Panagopoulos ir Fevronia Bouzana.

„420“ U17 grupės Auksiniame laivyne verda įnirtinga pačių graikų įgulų tarpusavio kova. Čia pirmauja merginų duetas – Maria Anna Makri ir Veselina Troshku.

Dvi Lietuvos įgulos varžybose kaupia naują patirtį

Lietuviai šiame čempionate yra naujokai. Beno Šapkino ir Augustės Žukauskaitės įgula kovoja „470“ klasėje, o „420 Open“ grupėje Lietuvai atstovauja Asta Aperavičiūtė ir Marius Timofejevas.

„Šios varžybos mums buvo kaip viena didelė, sunki treniruotė – išmokome labai daug. Laive jaučiamės stabilesni, saugesni, patys matome tobulėjimą. Pavyko gerai startuoti, įgijome patirties, tad kitose varžybose jau galėsime parodyti dar geresnius rezultatus“, – atviravo buriuotoja Asta Aperavičiūtė.

D. Čėplos nuotr.

Didysis čempionato finalas – šiandien!

Pirmadienį žiūrovų laukia lemiamos kovos:

„470“ klasėje įvyks svarbiausias Medalių plaukimas, kuriame startuos tik 10 stipriausių įgulų, o iškovoti taškai bus dvigubinami. Likęs laivynas varžysis paskutinėse lenktynėse.

„420“ klasėje įvyks lemiami finaliniai plaukimai, po kurių paaiškės galutiniai 2026 m. Europos čempionai.

Vakare Nidoje vyks iškilminga apdovanojimų ir čempionato uždarymo ceremonija.

Šiame straipsnyje:
Nida
Europos jaunimo buriavimo čempionatas
buriavimas
medalių plaukimas
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Europos čempionatas
Neringa

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