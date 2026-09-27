Stulbinantis Stanionio sugrįžimas: varžovą nugalėjo jau antrajame raunde

Nokautas įvyko antrajame „UTMA 19“ turnyro raunde. Nors buvo numatyta, kad boksininkų kova turėtų tęstis dešimt raundų po tris minutes.
K. Fourie kelis nokdaunus patyrė jau pirmajame kovos su E. Stanioniu raunde. Tačiau antrajame raunde techniniu nokautu mūsų šalies boksininkas laimėjo kovą.
E. Stanionio ir K. Fourie akistata tapo antra pagal svarbą „UTMA 19“ vakaro kova.
Boksininkai susitiko svorio kategorijoje iki 150 svarų (68,08 kg).
Į ringą – po beveik metų
32-ejų E. Stanionis profesionalų ringe paskutinį kartą kovojo praėjusių metų rugsėjo 27-ąją – taip pat Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Tuomet „UTMA 13“ turnyre lietuvis po dešimties raundų vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Pietų Afrikos Respublikos atstovą Jabulani Makhense. Tai buvo pirmoji E. Stanionio profesionali kova gimtinėje.
Į tą dvikovą lietuvis žengė po vienintelio pralaimėjimo profesionalo karjeroje.
2025 m. balandį Atlantik Sityje E. Stanionis stojo į vieną svarbiausių savo karjeros kovų su amerikiečiu Jaronu Ennisu. Ant kortos tuomet buvo WBA ir IBF pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionų diržai.
Šeštajame raunde E. Stanionis pirmą kartą profesionalo karjeroje patyrė nokdauną, o prieš septintąjį raundą lietuvio komanda kovą sustabdė. J. Ennisui buvo įskaityta pergalė techniniu nokautu.
Po penkių mėnesių E. Stanionis sugrįžo pergale prieš J. Makhense, tačiau nuo tada oficialioje profesionalioje kovoje nesiboksavo.
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