Sukrėtė tragiška Mindaugo Kiero mirtis: rytojus niekam nepažadėtas

Apie netektį prabilo dainininkas Gabrielius Liaudanskas-Svaras.
„Brolau, Mokytojau, Žmogau. Ačiū už viską. Ilsėkis ramybėje“, – rašė jis socialiniame tinkle „Facebook“ ir pakeitė savo viršelio nuotrauką, kurioje jis kartu su M. Kieru.
Liūdesio neslėpė ir renginių vedėjas Richardas Jonaitis.
„Mindaugas. Didžiulis meškinas meilės kupina širdimi“, – rašė jis.
Apie netektį parašė ir dainininkė Erica Jennings.
„Nėra žodžių. Ilsėkis ramybėje“, – rašoma jos įraše.
Apie netektį pasisakė ir laidų vedėjas, komikas Mantas Stonkus.
„Šiandien Lietuva neteko nuostabaus Žmogaus, Tėvo, Draugo. Neapsakomai gaila. Rytojus mums niekam nepažadėtas“, – brūkštelėjo jis.
Atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu taip pat velioniui skyrė šiltus žodžius.
Brolau, Mokytojau, Žmogau. Ačiū už viską.
„Kierai, tu esi legenda, lengvumas, šypsena. Ilsėkis ramybėje, bičiuli“, – rašė ji.
Žinia sukrėtė ir Sostinės krepšinio mokyklos trenerį Palangoje Andrių Čerškų.
„Labai baisi žinia. Ilsėkis ramybėje, Mindaugai“, – rašė vyras.
Primename, kad liūdna žinia apie M. Kiero žūtį apskriejo šeštadienį. Ja pasidalijo asociacija „Hockey Lietuva“. „Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – rašoma pranešime.
Sekmadienį paaiškėjo daugiau tragedijos aplinkybių.
Kaip rašoma Delfi.lt, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ugniagesių teigimu, gautas pranešimas, kad vyras iššoko iš baidarės į vandenį ir nebeišnėrė. Jo kūnas buvo rastas maždaug už 150 metrų nuo įvykio vietos. Tikslios nelaimės aplinkybės šiuo metu aiškinamos, o policija detalių kol kas neatskleidžia, nes vyksta ikiteisminis tyrimas.
Portalas 15min. rašo, kad ledo ritulio legenda tragedijos dieną poilsiavo su žmona ir sūnumi.
M. Kieras yra vienintelis šalies ledo ritulininkas per visą istoriją, kuris į pasaulio čempionatus vyko 20 metų iš eilės (1999-2018 m.). Gynėjas už nacionalinę komandą sužaidė net 100 rungtynių, o paskutiniame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono auksą.
