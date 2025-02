Teisėjų karjerą baigė, nuo rankinio nenutolo

Solidi patirtis

Net vienuolika kartų geriausiu Lietuvos metų rankinio teisėju išrinktas V. Mažeika nuo 2000 m. teisėjavo kartu su Mindaugu Gateliu ir paliko gilų įspaudą šalies rankinio istorijoje.

Tarptautinės rankinio federacijos (IHF) kategorijos teisėjai V. Mažeika ir M. Gatelis švilpė net aštuoniuose pasaulio čempionatuose: keturiuose vyrų (2009, 2015, 2017 ir 2023 m.) ir keturiuose moterų (2007, 2009, 2011 ir 2013 m.).

Be to, šie Lietuvos arbitrai teisėjavo net keturiuose Europos vyrų rankinio čempionatuose iš eilės (2018, 2020, 2022 ir 2024 m.).

Čempionų lygoje V. Mažeika ir M. Gatelis reguliariai teisėjavo nuo 2006 m. Net keturis kartus lietuviai dirbo antro pagal pajėgumą Europos klubų turnyro – Europos lygos – finalo ketverte. 2017 m. jiems buvo patikėtas Europos lygos finalo mačas tarp Vokietijos klubų – Berlyno „Fuchse“ ir „Frisch Auf Goppingen“.

V. Mažeika ir M. Gatelis nėra teisėjavę tik olimpinėse žaidynėse, tačiau švilpė ikiolimpinės atrankos turnyruose.

Ieško jaunųjų talentų

„Buvo labai daug įdomių, atsakingų ir įsimintinų rungtynių. Neįmanoma papasakoti, kokia fantastinė atmosfera vyrauja Čempionų lygoje, kai žaidžia „Barcelona“, „Paris Saint-Germain“, Kylio, Vesprėmo ar Kielcų klubai, – sakė V. Mažeika. – Galbūt kaip vyšnia ant torto – pasaulio klubų čempionato kvalifikacinis turnyras Niujorke. Iš arti pamačiau, koks JAV rankinio potencialas. Teko teisėjauti ir kituose tolimuose kraštuose – nuo Kinijos ir Pietų Korėjos iki Vidurio Azijos valstybių: Saudo Arabijos, Bahreino, Kuveito ir Afrikos šalių.“

V. Mažeika išlieka aktyvus kitose rankinio srityse.

Jis toliau vadovauja Lietuvos rankinio teisėjų asociacijai (yra jos prezidentas), pradėjo dirbti rungtynių delegatu, taip pat yra IHF lektorius ir jaunųjų talentų paieškos grupės narys.

Su V. Mažeika teisėjavęs M. Gatelis tęsia arbitro karjerą ir kartu su Lietuvoje gyvenančiu ukrainiečiu Anatolijumi Novikovu teisėjauja Europos taurės turnyre ir Lietuvos rankinio lygoje.

Bendražygiai: V. Mažeika (kairėje) ir M. Gatelis švilpė aštuoniuose pasaulio ir keturiuose Europos čempionatuose. / rankinis.lt nuotr.

Treniruoja vaikus

Europos rankinio federacijos (EHF) teisėjų kategoriją įgijusios V. Kijauskaitė ir A. Žalienė kartu dirbo taip pat nuo 2000 m.

Tarptautinę karjerą 2011 m. nuo Europos jaunimo čempionatų pradėjusios lietuvės dukart buvo pakviestos teisėjauti Europos moterų rankinio čempionate (2016 ir 2020 m.), dirbo pasaulio ir Europos čempionato atrankos turnyruose.

Nuo 2012 m. V. Kijauskaitė ir A. Žalienė reguliariai teisėjavo Europos klubų Čempionių lygoje, Europos lygoje ir Europos taurės turnyre. Du kartus Lietuvos teisėjų porai buvo patikėti Europos taurės turnyro finalai: 2015 m. – „Mios Biganos“ ir Ščecino „Pogon“ mačui, o 2021 m. – Malagos „Costa del Sol“ ir Zagrebo „Lokomotiva“ rankininkių rungtynėms.

Baigusios teisėjų karjerą, V. Kijauskaitė ir A. Žalienė treniruoja vaikus Kauno sporto mokykloje „Gaja“. Ryškiausios jų išugdytos žvaigždės – ilgamečiai Lietuvos vyrų rinktinės rankininkai Povilas ir Gerdas Babarskai.

„Įsimintiniausios varžybos – 2016-ųjų Europos moterų čempionatas. Įspūdinga aplinka, arenos, organizatorių profesionalumas. Deja, to nepatyrėme per antrą Europos čempionatą, nes jis vyko per pandemiją, rungtynės – be žiūrovų. Skaičiavau, kad per metus mums tekdavo teisėjauti apie 50 mačų Lietuvoje ir Europoje. Sudėjus visas rungtynes per 25 metus, būtų tikrai įspūdingas skaičius“, – kalbėjo A. Žalienė.

Patiko teisėjauti Skandinavijos ekipoms, nes mažiausiai žaidėjų techninio broko.

„Geriausių įspūdžių palikdavo Čempionių lygos rungtynės. Labiausiai patiko teisėjauti Skandinavijos ekipoms, nors ir sunku, bet kartu ir lengva, nes būdavo mažiausiai žaidėjų techninio broko. Fantastinė atmosfera būdavo Dėre, nesvarbu, kas ten žaisdavo – Vengrijos rinktinė ar „Gyori“ klubas. Labiausiai nepatikdavo varžybos Balkanų šalyse“, – teigė V. Kijauskaitė ir dėkojo teisėjos darbo imtis paskatinusiam Broniui Girdzijauskui.