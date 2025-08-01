Treneris pasakė, kaip pasiruošti maratonui

Kiti tiek bėgioja, kad galiausiai ryžtasi ir pirmiems maratonams, o vėliau – ir dar daugiau. Bėgikas, bėgimo treneris Egidijus Adomkaitis pasakojo, kaip tinkamai pasiruošti maratonui ir kaip apskritai pradėti bėgioti.
– Kaip pasiruošti maratonui – į ką svarbu atkreipti dėmesį? Juk tai yra 42 km.
– Tai yra tikrai daug pagarbos reikalaujanti distancija, jai reikia ruoštis. Jeigu žmogus yra bėgiojantis, maratonui pasiruošti užtrunka apie 6–7 mėnesius. Reikia nuosekliai didinti krūvį, neperspausti, žinoti, kada ir kiek bėgti. Palengva artėti link to maratono. Jeigu žmogus yra pradedantysis, tas gali užtrukti ir ilgiau. Kaip sakau, maratoną gali nubėgti beveik kiekvienas, tik klausimas – kokios bus pasekmės ir ar dar kažkada norėsime jį bėgti.
– Kiek maratonų jūs esate nubėgęs?
– Jau nebeskaičiuoju, tikriausiai virš 10. Aš labiau orientuojuosi ne į įveiktų maratonų skaičių, o į norą įveikti maratoną kuo greičiau.
– Per kiek laiko pavyksta?
– Vieną kartą yra pavykę per 2 valandas ir 21 minutę. Tuo labai didžiuojuosi.
– Kokias dažniausiai bėgikai daro klaidas? Kokios būna traumos? Kiek yra svarbi apranga, batai?
Reikia nepamiršti ir pailsėti.
– Batai yra pati svarbiausia detalė bėgant. Svarbu, kad jie būtų tinkami, skirti bėgimui ir nežalotų. Bėgikai dažnai mėgsta treniruotis per daug. Dažnai kartoju savo auklėtiniams ir kitiems, klausiantiems mano nuomonės, kad poilsis irgi yra treniruotė. Reikia nepamiršti ir pailsėti. Tas krūvio reguliavimas ir nesilygiavimas į kitus, o žiūrėjimas tik į save, yra pagrindinis receptas į sveiką pasiruošimą maratonui.
– Kodėl maratonai vyksta miestuose? Ar ne geriau pačiam bėgioti parkuose, dar kažkur?
– Džiaugiuosi, kad šis „Swedbank“ maratonas vyksta mieste, kaip ir didžioji dalis pasaulyje vykstančių maratonų, kadangi tai yra didelė miesto šventė. Pasinaudodamas proga, norėčiau paminėti, kad rugsėjo 14 diena yra ne proga išvykti iš miesto, bet pasilikti mieste ir švęsti kartu su visais bėgikais, nes tas palaikymas yra labai reikalingas. Situacija po truputį gerėja, bet dar nėra tokia gera, palyginus su kitais didžiaisiais miestais, kur palaikymas yra ištisą 42 km trasą. Čia tas palaikymas yra pavienis, bet jis gerėja. Noriu pakviesti palaikyti, kadangi tai yra šventė, kuri pritraukia daugybę bėgikų ir palaikytojų.
