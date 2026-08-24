Ukrainos „Real Fight Promotion“ tampa „MMA Bushido“ dalimi

Per savo veiklos istoriją RFP Ukrainoje yra surengusi daugiau nei 100 kovinio sporto turnyrų, sukaupė didelę renginių organizavimo patirtį bei užaugino ne vieną profesionalų kovotoją.
Ši strateginė integracija žymi naują „MMA Bushido“ plėtros etapą ir sustiprina organizacijos pozicijas Vidurio bei Rytų Europoje. Suvienijus dviejų ilgametę patirtį turinčių organizacijų kompetencijas, siekiama dar sparčiau kurti stiprią tarptautinę MMA platformą, suteikiančią daugiau galimybių tiek sportininkams, tiek partneriams ir kovinio sporto gerbėjams.
RFP prisijungimas yra natūralus abiejų organizacijų raidos etapas. RFP sukaupta patirtis ir ryšiai Ukrainos rinkoje bus sujungti su „MMA Bushido“ tarptautine infrastruktūra, žiniasklaidos partneriais, televizijos transliacijų tinklu ir ilgamete tarptautinių renginių organizavimo patirtimi.
Tai atvers naujas galimybes kovotojams, treneriams, rėmėjams, žiniasklaidos partneriams ir transliuotojams, o Ukrainos sportininkams suteiks dar platesnį kelią į tarptautinius „MMA Bushido“ turnyrus.
Ateityje tarptautiniai projektai, kuriuose dalyvaus RFP komanda ir jos sportininkai, bus vystomi po „MMA Bushido“ prekės ženklu, kartu išsaugant beveik per du dešimtmečius „Real Fight Promotion“ sukurtą istoriją, vertybes ir profesionalumo standartus.
Vienas iš artimiausių tikslų – „MMA Bushido“ turnyras Ukrainoje. Nors dabartinė situacija šalyje išlieka sudėtinga, organizacijos tiki, kad sportas gali ne tik vienyti žmones, bet ir parodyti tarptautinį solidarumą bei palaikymą Ukrainos sporto bendruomenei.
„MMA Bushido“ ir toliau stiprins savo tarptautinį tinklą, vystys ilgalaikes partnerystes bei investuos į profesionalaus kovinio sporto augimą skirtingose Europos rinkose.
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