Valstybės premijų čekiai įteikti Europos čempionatų prizininkams

Europos kurčiųjų badmintono čempionate Čekijoje lietuviai laimėjo po 1 aukso ir sidabro ir 3 bronzos apdovanojimus.

„Jeigu ne traumos, Europos čempionate galėjome laimėti dar daugiau medalių ir aukštesnės prabos. Labiausiai varžybose džiugino komandos dvasia – sirgome vienas už kitą, o sportininkų patirtos traumos dar labiau suvienijo. Tikiuosi, kad 1–3 medalius badmintono varžybose pavyks iškovoti ir svarbiausiame šių metų renginyje – kurčiųjų vasaros žaidynėse,“ – sakė Lietuvos kurčiųjų badmintono rinktinės treneris Donatas Narvilas.

Vilniuje vykusiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate Jonas Maišelis buvo tiesiog nepralenkiamas. Patyręs sportininkas asmeninėse varžybose laimėjo net 3 medalius – tai pirmieji J. Maišelio medaliai Europos čempionatų istorijoje. Vidutinėje distancijoje Aušros Stankevičienės auklėtinis iškovojo čempiono titulą, bendro starto ir sprinto lenktynėse jis finišo liniją kirto trečias. Negano to, paskutinę čempionatą dieną vainikavo J. Maišelio, Igno Ambrazo ir Algirdos Mickuvienės laimėtas Europos vicečempionų titulas komandinėse mišrios estafetės varžybose.

„Laimėti 4 medalius per vieną čempionatą tikrai nesitikėjau. Aišku, prieš kiekvieną čempionatą tikiuosi laimėti bent vieną medalį, bet vis pritrūkdavo kažko. Po praėjusių metų pasaulio čempionato, kuriame pirmą kartą karjeroje laimėjau sidabro medalį, rodos, atsirišo. Be to, Europos čempionatas vyko Lietuvoje, namų sienos tikrai padėjo. Labai džiaugiuosi dėl visų medalių, žinoma, ypatingai dėl aukso, nes visada svajojau stovėti ant aukščiausio apdovanojimų pakylos laiptelio ir girdėti skambantį Lietuvos himną,“ – džiaugėsi J. Maišelis.

Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais ir kurčiųjų badmintono rinktinėms Europos čempionatai – generalinės repeticijos prieš svarbiausius sezono startus. Rugpjūtį vyks pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas, lapkritį – kurčiųjų vasaros žaidynės.