Vanagas ir Paliukėnas reziumavo: ne viena klaida, o virtinė sutapusių aplinkybių

Saugumo lygiai ir lemtingas įvykis
Drauge su A. Paliukėnu analizuodami penktojo greičio ruožo įvykius, B. Vanagas išskyrė du saugumo lygmenis, kuriais vadovaujasi lenktynininkai važiuodami Dakare. Pirmasis lygmuo – važiavimas organizatorių numatyta trajektorija, kur kliūtys yra pažymėtos. Antrasis – išvažiavimas iš pagrindinės vėžės, reikalaujantis maksimalios koncentracijos skenuojant aplinką.
Pirmuoju atveju, lenktynininkai gali važiuoti pakankamai greitai, nes žino, kad pagrindinės kliūtys bus pažymėtos. Antruoju – jei žinai, kad nesi tinkamoje trajektorijoje automatiškai įsijungia didesnis atidumas aplinkai ir greitis sulėtėja.
„Aš vis dar manau, kad su Aisvydu laikėmės numatyto plano. Mūsų važiavimo kryptis tuo metu atitiko kelio knygą, azimutą ir matėsi vėžės. Buvo kelių laipsnių paklaida, bet taip pasitaiko. Kaip po to supratome, lyderių paliktos vėžės ir tapo klaidinančiu faktoriumi“, – teigė Dakaro legenda B. Vanagas.
Situacijos rimtumą įvertino ir organizatoriai
Šią situaciją lenktynininkų briefing’o metu patvirtino ir ralio direktorius David Castera. Jis pripažino, kad lyderių grupė pasuko per anksti ir nupiešė klaidingą trajektoriją. Po avarijos B. Vanagas ir A. Paliukėnas nukreipinėjo likusius dalyvius kitur ir padėjo išvengti didelių avarijų.
A. Paliukėnas papildo, kad organizatoriai sužinoję apie šią situaciją ėmėsi operatyvių veiksmų. Įvykio vietą pasiekė sraigtasparnis ir ralio atstovai ėmėsi reguliuoti srautą trasoje.
„Su Benu vis dar analizuojame situaciją, galutinis reziumė dar nesusigulėjo. Nuo pat lenktynių pradžios mūsų tempas buvo geras. Pastebėjome, kad tądien nemaža dalis ekipažų pasirinko tokią pačią važiavimo kryptį kaip ir mes. Visgi situacija šiandien yra, kokia yra. Cross-country ralio disciplina yra įdomi, bet pavojinga“, – dėstė A. Paliukėnas.
„Duosiu palyginimą iš aviacijos – lėktuvo katastrofa neįvyksta dėl vienos priežasties – tai būna trijų, keturių ar penkių nepalankių aplinkybių sutapimas. Būtent taip nutiko ir mums,“ – pridūrė daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis.
Kas toliau?
Nors lenktynės baigėsi, komandai prasidėjo įtemptas logistikos etapas. Šiuo metu derinami technikos transportavimo į uostą klausimai. Grįžus technikai, laukia kruopšti jos patikra ir remonto darbai, ruošiantis ateities iššūkiams.
Žiniasklaidos paklaustas, ar bus 15-asis Dakaras, B. Vanagas sakė, kad Dakaras yra iššūkių sinonimas: „Mes suprantam, ką darom, žinom, kodėl tai darom. Tokie nutikimai mūsų nesustabdys. Tikrai keliausime toliau. Nebūtinai bus lengva, bet Dakaras niekada nebuvo lengvas pasivaikščiojimas“. Interviu jis užbaigė legendine fraze: „Dakaras baigiasi – prasideda Dakaras“.
Lenktynininkas B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis. 2024-aisiais B. Vanagas užėmė 8-ąją vietą bendroje įskaitoje.
