Varžybose elektromobiliai sieks rekordo

2015-ųjų gegužės 8-ąją startavusios pirmosios Lietuvoje, o kartu ir Baltijos šalyse, elektromobilių varžybos netapo vienkartine akcija. Gegužės 3-ią dieną Europos aikštėje šalia sostinės savivaldybės bus duotas startas tradicinėmis, jau penktosioms, elektromobilių varžyboms "Charge it on! Vilnius – Palanga", kuriose laukiama 20 ekipažų. Tradiciškai elektromobiliai finišuos Palangoje, J.Basanavičiaus gatvėje.

Lakmuso popierėlis

"Džiaugiuosi, kad elektromobilių varžybos sulaukė pirmojo savo penkerių metų jubiliejaus ir tapo reiškiniu ne tik šio ateities transporto gerbėjams bei propaguotojams, – sako vienas šios idėjos autorių ir varžybų pagrindinių organizatorių Darius Grinbergas. – Būtent šiuo renginiu siekėme ir dabar siekiame ne tik propaguoti elektromobilius kaip perspektyviausią transporto priemonę, bet ir skatinti elektromobilių infrastruktūros, ekologiškiausio, visiškai neteršiančio aplinkos, transporto plėtrą."

Penkmetis – tik akimirksnis istorijos tėkmėje. Tačiau šis laikotarpis labai reikšmingas elektromobilių ir jų infrastruktūros plėtrai šalyje. Pirmųjų varžybų dalyviai mena, jog tuo metu tebuvo kiek daugiau nei šimtas elektromobilių, o vietų, kur juos būtų galima įkrauti, teko vos ne su žiburiu ieškoti. Situaciją bene iškalbingiausiai liudija tas faktas, jog stengiantis nesužlugdyti pirmųjų varžybų, jų organizatoriams teko pasirūpinti laikinąja įkrovimo stotele Kryžkalnyje. O kaip ją pasiekti neišeikvojus visos akumuliatorių talpos, šturmanams teko gerokai pasukti galvą. Dabar elektromobilių skaičius Lietuvoje perkopė tūkstantį, o ir jų įkrovimo infrastruktūra plečiama gana sparčiai. Tačiau dar nesidriekia norinčiųjų juos įsigyti eilės. "Varžybų maršrutas nesikeičia jau penkti metai paeiliui. Tai daroma sąmoningai, šiuo renginiu norint patikrinti, kaip tobulėja automobiliai, kaip plečiama būtina jų aptarnavimo infrastruktūra, ar teisinga linkme einama, – sako D.Grinbergas. – Geriausias viso to rodiklis – kasmet vis trumpėjantis laikas, būtinas iš sostinės pasiekti mūsų didžiausią vasaros kurortą."

Pirmieji nugalėtojai

Prieš penkerius metus vykusias pirmąsias elektromobilių varžybas laimėjo Gintaras Kaukėnas ir Karolis Judzentavičius, su "Kia Soul EV", 337 km nuotolį nuvažiavę per 5 val. 27 min. 41 sek. "Mūsų pergalę lėmė vykusiai pasirinkta taktika bei strategija ir, žinoma, automobilio techninės galimybės, leidusios per trumpiausią laiką pasiimti būtent tiek energijos, kurios užtektų finišui Palangoje pasiekti, – rankose laikydamas nugalėtojų prizą tąsyk kalbėjo G.Kaukėnas. – Visus 337 km įveikėme važiuodami vidutiniu 70 km/val. greičiu, o didžiausias mūsų greitis buvo 111 km/val., tačiau baterijų talpos papildymas truko lygiai valandą."

Šiose varžybose konkurencija bus labai aštri, nes sulauksime nemažai lygiaverčių varžovų.

Daugeliui atrodė, kad rezultatas tikrai ne prastas ir vargu ar greitai jį kas pagerins. Tačiau po metų žinomas ralio meistras Saulius Girdauskas su Egidijumi Skrodeniu nuo pirmųjų rekordininkų pasiekimo "nukirpo" net 38 minutes ir su "Nissan Leaf", įskaitant ir laiką, sugaištą papildant akumuliatorių baterijas, finišavo per 4 val. 49 min. "Antrosios jų istorijoje varžybos atvėrė ir daug aiškesnį vaizdą, kodėl elektromobilio dar negalime tituluoti šiandienos šeimos automobiliu. O reikia, regis, tiek nedaug – pasirūpinti tankesniu šios transporto rūšies aptarnavimo ir įkrovimo tinklu, kad galėtume drąsiai leistis į kelionę per daug nesibaimindami ir nesižvalgydami, ar ne per sparčiai senka energijos šaltinis", – sakė S.Girdauskas.

Daugiau nei pusvalandžiu dar sutrumpėjo ir trečiais metais pasiektas rekordas. Vaidotas Kviklys ir Paulius Sviklas su "Hyundai Ioniq" 337 km atstumą nuvažiavo per 4 val. 5 min. Trečiųjų varžybų nugalėtojai kelyje laikėsi leistino greičio, tačiau nevažiavo pernelyg lėtai, nes, kaip parodė ankstesnių metų praktika, reikiamo efekto tai neduoda. Ketvirtosiose varžybose rekordo nepasiekta, nors nugalėtojai Nerijus Dagilis ir Marius Slaboševičius, vairavę "Nissan Leaf", nuo orientyru laikyto ankstesnio pasiekimo atsiliko labai nedaug ir finišavo per 4 val. 11 min. Siekiant dar kartą patikrinti elektromobilio efektyvumą, lygiai tokį patį maršrutą pernai įveikė ir dyzelinis "Nissan X-Trail", kurio ekipažas važiavo maksimaliu leistinu greičiu su vienu vadinamuoju kavos sustojimu ir užtruko kelyje 3 val. 46 min., arba tik 25 min. trumpiau nei nugalėtojų elektromobilis. "Ketvirtosios varžybos įrodė ne tik spartų elektra varomų transporto priemonių progresą, bet ir jų infrastruktūros plėtrą", – pripažino varžybų organizatorius D.Grinbergas.

Laukia rekordo

Dabar visų dėmesys sutelktas į penktąsias varžybas ir kokius pasiekimus jose pademonstruos iki 20 ekipažų išaugsiantis dalyvių skaičius.

Organizatoriai tikina, kad rekordas tikrai bus. Ir tam yra ne viena priežastis. Pirma, abipus Vilnius–Klaipėda automagistralės labai padidėjęs įkrovimo stotelių skaičius jau pernai atvėrė galimybę efektyviau planuoti akumuliatorių papildymą. Tai itin svarbu vairuojantiesiems.

Antras ir bene svarbiausias faktorius – šalies rinką papildę ir oficialiai parduodami net trys modeliai, kurių gamintojai deklaruoja didesnį nei 400 km vienu įkrovimu nuvažiuojamą atstumą. Vienas tokių elektromobilių – "Hyundai Kona EV".

"Šiose varžybose konkurencija bus labai aštri, nes sulauksime nemažai lygiaverčių varžovų. Tačiau atsižvelgdami į mūsų "Hyundai Kona EV" galimybes, keliame pačius aukščiausius tikslus – ne tik laimėti, bet ir pagerinti šių lenktynių rekordą. Tikimės, kad tai mes padarysime Palangą pasiekę be sustojimų", – teigia nuolatinis tokių varžybų dalyvis, "Fakto Auto" marketingo specialistas V.Kviklys. Kartu su Vaidotu vieną ekipažą sudarys ir žurnalistas Tadas Markevičius, jau pirmosiose tokiose lenktynėse kartu su dar vienu nuolatiniu jų dalyviu Mindaugu Plukiu nedaug atsilikę nuo nugalėtojų ir su "Nissan Leaf" elektromobiliu tąsyk finišavę antri. Analogišką galimybę turi ir tik šiemet rinkoje debiutavusių "Audi e-tron" ir "Jaguar I-Pace" elektromobilių įgulos. Jų gamintojai deklaruoja, kad šiais keturračiais be sustojimo irgi galima įveikti didesnį atstumą nei nuo Vilniaus iki Palangos.