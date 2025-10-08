Vokietijoje – Lietuvos regbininkų triumfas: „LT United“ parsivežė auksą ir sidabrą

Šioje išvykoje, kurią inicijavo Kauno regbio akademija, Lietuvai atstovavo „LT United“ pavadintos komandos, sudarytos iš įvairių šalies regbio klubų.
Lietuvių kelionė į Vokietijos sostinę truko 13 val., bet dainos, juokas ir pokalbiai apie regbį tik dar labiau sustiprino lietuvių vienybę.
Kaip teigė komandos vadovas Irmantas Urbaitis, vos atvykę žaidėjai nepuolė ilsėtis – vakarinėje treniruotėje kartu su treneriais šlifavo derinius ir kūrė žaidimo planą. Komandose tvyrojo energija, vienas už visus – visi už vieną. Patyrę žaidėjai padėjo naujokams greičiau įsilieti į komandą, ir nuo tos akimirkos tapo aišku – lietuviai čia žais širdimi.
U16 komanda – nepalaužiama čempionė
Patyrusio Augusto Taralio treniruojama „LT United“ U16 komanda surengė nepriekaištingą pasirodymą. Ji laimėjo visas ketverias rungtynes ir tapo turnyro nugalėtoja.
Savo galimybes lietuviai pademonstravo jau pirmosiose rungtynėse, kuriose 50:0 sutriuškino „Rugby Union Hohen Neuendorf“ (Vokietija) komandą.
Vėliau sekė dar viena pergalė 20:5 prieš „RK03/BSV“ (Vokietija) regbininkus. Po rungtynių priešininkų treneriai negailėjo lietuvaičiams pagyrų – gyrė discipliną, struktūrą ir lietuvišką kovingumą. Jie minėjo, kad taip sinchroniškai dirbančios komandos jau senai nematė.
Antrą dieną lietuvių laukė Kopenhagos „Vikings“ (Danija) ir Berlyno regbio klubo iššūkiai. Su danais vargo nebuvo – dar vienas triuškinantis laimėjimas 50:0.
Turnyro nugalėtojai sprendėsi „LT United“ ir šeimininkų, Berlyno regbio klubo atstovų, akistatoje.
Šiame susitikime buvo akimirkų, kai iniciatyvą teko vytis, o po dviejų geltonų kortelių, kurios sekė viena po kitos, Lietuvos jaunuoliams reikėjo dar labiau susitelkti. Ir jie padarė tai, ką moka geriausiai – kovojo kiekviename metre iki paskutinio švilpuko. Rungtynės truko 40 min. ir galiausiai džiaugsmo šūksniai ir skanduotė „ačiū, ačiū“ skambėjo lietuviškai. Lietuviai laimėjo 15:10 ir turnyrą baigė be pralaimėjimų.
Sidabras spindi kaip auksas
Prieš tai į aikštę žengė U14 jaunučių komanda, treniruojama Andriaus Balanavičiaus. Lietuviai per dvi dienas iš šešerių rungtynių laimėjo net penkerias.
Lietuviai po jaudulio kupino starto greitai pagavo savo ritmą ir nugalėjo „Heidelberger“ (Vokietija) bei kitas grupės komandas. Antrą dieną prasidėjo atkrintamosios kovos.
Ketvirtfinalyje „LT United“ 35:0 sutriuškino „RK03 Berlin“ (Vokietija), pusfinalyje po dramatiškos kovos buvo nugalėta Čekijos „Tatra Smichov“ ekipa.
Finale laukė akistata su galinga „Frankfurt 1880“ (Vokietija) ekipa. Finale kova buvo titaniška, kur kiekvienas aikštės metras buvo iškovotas prakaitu ir ryžtu. Nors lietuviams teko galiausiai pripažinti varžovų pranašumą 5:20, sidabras mūsiškiams spindėjo kaip auksas.
Lietuvos komandų treneriai džiaugėsi pasiekimais ir iškeltų tikslų įgyvendinimu.
„U16 komanda jau antrą kartą apgynė čempionų vardą, o U14 ekipa sugrįžo į prizininkų gretas, pakartodama pirmtakų 2023 metų sėkmės istoriją – iki finalo be pralaimėjimų. Šios pergalės – tai ne tik medaliai. Tai vienybės, atsidavimo ir pasididžiavimo būti Lietuvos regbio dalimi simbolis. Matome kad čia auga tvirta pamaina Lietuvos regbio rinktinių žaidėjams“, – minėjo komandų vadovas I. Urbaitis.
Kauno regbio akademija neseniai pasidalino ir dar viena malonia naujiena – ji tapo oficialia „Elite Rugby Academy“ atstove Lietuvoje.
„Elite Rugby Academy“ – tai tarptautinė regbio mokykla, kurios tikslas yra išugdyti ne tik gerus žaidėjus, bet ir aukščiausio lygio atletus bei asmenybes. Čia treniruojasi tarptautinio lygio žaidėjai, dirba profesionalūs treneriai, o kuriama aplinka užtikrina visapusišką augimą – tiek fizinį, tiek asmenybinį.
Ši partnerystė suteiks galimybę Lietuvos jaunuoliams žaisti Didžiosios Britanijos klubuose bei studijuoti JAV universitetuose, o treneriai galės dalyvauti tobulinimosi programose.
