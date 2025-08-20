„World Boxing“ patvirtino: pasaulio bokso čempionate – privalomi lyties testai moterims

Ši politika skirta užtikrinti visų dalyvių saugumą ir sudaryti vienodas varžymosi sąlygas vyrams ir moterims, o tai reiškia, kad visi vyresni nei 18 metų sportininkai, norintys dalyvauti „World Boxing“ organizacijos rengiamose ar jos sankcionuojamose varžybose, turės vieną kartą gyvenime atlikti PCR funkcinį mediciniškai lygiavertį genetinį tyrimą, kad būtų nustatyta jų lytis gimimo metu ir jų tinkamumas dalyvauti varžybose.
Naujoji politika bus taikoma moterų kategorijoje artėjančiame pasaulio bokso čempionate, vyksiančiame rugsėjo 4–14 d. Liverpulyje (Anglija). Tai reiškia, kad visos sportininkės, norinčios dalyvauti pasaulio bokso čempionate Liverpulyje, turės atlikti PCR arba funkcinį mediciniškai lygiavertį genetinį atrankos testą, kad būtų patvirtintas jų tinkamumas boksuotis.
„Labai smagu, kad „World Boxing“ užsiima sportininkų atitikimo reguliacija net ir tokiose jautriose vietose, – kalbėjo Lietuvos bokso federacijos generalinis sekretorius Donatas Mačianskas. – Poreikis tam tikrai yra – Paryžiaus olimpinėse žaidynėse matėme skandalus, susijusius su boksininkų atitikimu, tad tikimės, jog tai nebesikartos. Jei naujosios procedūros padės to išvengti, mes labai tai palaikysime ir šias procedūras atliksime.“
Pasaulio bokso politika dėl „lyties tinkamumo“ buvo parengta Medicinos ir antidopingo komiteto darbo grupės, kuri išnagrinėjo medicininius įrodymus iš įvairių šaltinių ir beveik 12 mėnesių konsultavosi su ekspertais, tirdami teisinius, socialinius ir sporto pokyčius, susijusius su lyties tinkamumo klausimu.
Pagal šią politiką, „World Boxing“ organizuos dvi kategorijas, nustatytas pagal lytį: vyrų kategoriją ir moterų kategoriją. Norint dalyvauti vyrų kategorijoje, dalyvis turi būti gimęs vyru. Norint dalyvauti moterų kategorijoje, dalyvis turi būti gimęs moterimi.
Dalyvavimas bet kurioje kategorijoje bus nustatomas pagal PCR arba funkcinį medicininį ekvivalentą – genetinį patikrinimo testą, skirtą nustatyti lytį gimimo metu. PCR testas yra laboratorinė technika, naudojama tam tikrai genetinei medžiagai, šiuo atveju SRY genui, kuris atskleidžia Y chromosomos buvimą, t. y. biologinės lyties rodiklį, aptikti. Testas gali būti atliekamas iš nosies/burnos tepinėlio, seilių arba kraujo.
Nacionalinės bokso federacijos bus atsakingos už testavimą ir privalės patvirtinti savo sportininkų lytį, kai jie dalyvaus „World Boxing“ varžybose, pateikdamos jų chromosominės lyties sertifikatą. Jei sportininko chromosominės lyties patvirtinimas nepateikiamas arba pateikiamas melagingas patvirtinimas, sportininkas neteks teisės dalyvauti varžybose ir gali būti taikomos sankcijos sportininkui ir (arba) jo nacionalinei federacijai.
„Pasaulinė bokso federacija gerbia visų asmenų orumą ir siekia užtikrinti kuo didesnį įtraukumą, tačiau tokiame kovos sporte kaip boksas turime pareigą užtikrinti saugumą ir sąžiningumą, kurie yra pagrindiniai principai, kuriais vadovaujamasi kuriant ir įgyvendinant šią politiką“, – teigė „World Boxing“ prezidentas Borisas van der Vorstas.
„Tai buvo ilgas ir išsamus procesas, tačiau buvo labai svarbu išnagrinėti visus medicininius, teisinius ir sporto klausimus, susijusius su šia problema, – tęsė jis. – Esu įsitikinęs, kad įvedus testavimą, siekiant patvirtinti sportininko tinkamumą varžytis kaip vyras ar moteris, naujoji politika dėl „lyties, amžiaus ir svorio“ užtikrins sporto sąžiningumą ir padidins visų dalyvių saugumą. Mes pripažįstame, kad klausimai, susiję su tinkamumu bokso varžyboms, yra ryškesni moterų varžybose, todėl nusprendėme pirmiausia įgyvendinti šią politiką moterų kategorijoje, kur ji bus taikoma artėjančiame pasaulio bokso čempionate. Apie tai prieš kurį laiką pranešėme visoms mūsų narių nacionalinėms federacijoms, kad jos galėtų pradėti testavimo procesą.“
Nors „World Boxing“ sprendimas teikti pirmenybę moterų kategorijos sportininkų testavimui grindžiamas pripažinimu, kad saugumo ir sportinio sąžiningumo klausimai, susiję su tinkamumu dalyvauti varžybose, yra labiausiai aktualūs moterų bokso srityje, nuo 2026 m. sausio 1 d. testavimas bus taikomas visų pasaulinių bokso varžybų vyrų kategorijos boksininkams.
