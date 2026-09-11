Aiškėja, kas pakeis Mindaugą Balčiūną: minima žinoma pavardė

Įgaliojimus perduos viceprezidentui
Apie sprendimą trauktis M. Balčiūnas penktadienio popietę pranešė savo asmeninėje „Facebook“ paskyroje. Jis nurodė, kad nuo pirmadienio sustabdys savo įgaliojimus ir juos perduos vyriausiajam asociacijos viceprezidentui, tačiau konkrečios pavardės neįvardijo.
Asociacijoje „Lietuvos krepšinis“ šiuo metu yra septyni viceprezidentai: Remigijus Milašius, Šarūnas Kliokys, Rolandas Skaisgirys, Rimantas Cibauskas, Alina Adomaitytė, Tomas Pačėsas ir Gedvydas Vainauskas.
Portalas „Delfi“, remdamasis „BasketNews“ žurnalisto Luko Malinausko paskelbta informacija, rašo, kad asociacijos generalinis sekretorius Dominykas Domarkas patvirtino – laikinojo prezidento pareigas numatoma pasiūlyti R. Milašiui.
68-erių R. Milašius Lietuvos krepšinio lygai vadovauja nuo 2013 m. Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Strateginio valdymo taryboje jis taip pat eina viceprezidento, atsakingo už šalies klubinio krepšinio vystymą, pareigas.
Rengiamasi išankstiniams rinkimams
Kaip skelbia „Delfi“, rugsėjo 17 d. numatytas asociacijos Vykdomojo komiteto posėdis. Per jį turėtų būti patvirtintas sprendimas surengti išankstinius organizacijos prezidento rinkimus.
Planuojama, kad naujojo prezidento rinkimai galėtų vykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Iki tol organizacijai laikinai vadovautų vienas iš viceprezidentų.
M. Balčiūnas asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentu buvo išrinktas 2024 m.
Asociaciją lydėjo kritika
Pastaruoju metu M. Balčiūno vadovaujama organizacija sulaukė kritikos dėl Lietuvos rinktinės rezultatų pasaulio čempionato atrankoje, dalies geriausių šalies krepšininkų neatvykimo į nacionalinę komandą ir trenerio Rimanto Grigo atžvilgiu vykdyto tyrimo.
Asociacija savo tyrimą atliko per tris dienas ir R. Grigui skyrė papeikimą. Tuo metu Tarptautinė krepšinio federacija FIBA, trenerio elgesį tyrusi maždaug pusantrų metų, nušalino jį nuo bet kokios su krepšiniu susijusios veiklos iki 2030 m. ir skyrė 12,7 tūkst. eurų baudą.
Skirtingos asociacijos ir FIBA išvados visuomenėje sukėlė klausimų dėl organizacijos atlikto tyrimo išsamumo bei priimtų sprendimų.
Atsisakymas diskutuoti sukėlė reakcijų
Kritikos M. Balčiūnas sulaukė ir po to, kai trečiadienį atsisakė dalyvauti diskusijoje su „BasketNews“ vadovu Jonu Miklovu.
Kaip rašo „Delfi“, M. Balčiūnas apie J. Miklovo dalyvavimą sužinojo tik atvykęs į studiją ir nesutiko su juo sėsti prie bendro stalo. Asociacijos prezidentas savo sprendimą motyvavo tuo, kad iš anksto nebuvo informuotas apie diskusijos formatą ir pasirinktus pašnekovus. Jis taip pat teigė nematantis galimybės diskutuoti su, jo vertinimu, nekonstruktyvią kritiką reiškiančiais žmonėmis.
Po šio įvykio M. Balčiūno elgesį socialiniuose tinkluose kritikavo sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas, žurnalistas Šarūnas Černiauskas ir kiti žinomi žmonės.
„Čia yra Balčiūno pabaigos pradžia“, – po J. Miklovo įrašu komentavo Paulius Ambrazevičius.
Krepšininkas Martynas Gecevičius situaciją apibūdino vienu žodžiu – „graudu“.
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