Amerikietis viliasi, kad „Žalgiris“ taps jo namais

Nuo ateinančio sezono pradžios Kauno komandos marškinėlius vilkės tiek NBA, tiek ir Eurolygos patirties turintis 26-erių metų 188 cm ūgio gynėjas S. Lee. Su juo pasirašyta sutartis galios iki 2027–2028 m. sezono pabaigos.
Į Kauną amerikietis atvyks iš Stambulo „Anadolu Efes“ klubo. Anksčiau S. Lee atstovavo „Manisos“ (Turkija), Tel Avivo „Maccabi“ (Izraelis), Pirėjo „Olympiakos“ (Graikija) ekipoms.
Praeitą sezoną gynėjas „Anadolu Efes“ komandoje žaidė šešiolika Eurolygos rungtynių, pelnė vidutiniškai po 11,2 taško, atliko po 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 12,2 naudingumo balo.
Šiemet vasario mėnesį per rungtynes Stambule su „Žalgiriu“, kurias „Anadolu Efes“ laimėjo 92:82, S. Lee pelnė 10 taškų, atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Sabenas buvo mūsų sąrašuose, matėme jo potencialą.
S. Lee statistika Turkijos čempionate: 12 rungtynių, vid. 11,4 taško, 4,08 rezultatyvaus perdavimo, 11,9 naudingumo balo.
NBA lygoje S. Lee rungtyniavo nuo 2020-ųjų iki 2024-ųjų. Žaidėjų biržoje buvo pašauktas 38-uoju šaukimu ir debiutavo Detroito „Pistons“ komandoje. Vėliau atstovavo Filadelfijos „76ers“ ir Fynikso „Suns“ klubams, o per karjerą NBA sužaidė 134 rungtynes, vidutiniškai rinkdamas po 5,2 taško ir atlikdamas po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
„Pastaruoju metu nemažai klajojau, todėl norėčiau surasti namus ir organizaciją, kurioje galėčiau augti. Tad laukiu šios galimybės parodyti savo sugebėjimus ir padėti „Žalgiriui“ iškovoti kuo daugiau pergalių“, – kalbėjo S. Lee.
„Visą laiką Sabenas buvo mūsų sąrašuose, stebėjome jį, matėme jo potencialą, atletiškumą. Jo rankų ilgis – įspūdingas. S. Lee – augantis žaidėjas, manome, kad su mūsų taktinėmis schemomis ir klubo kultūra jis, įdėjęs daug darbo, pas mus patobulės dar labiau“, – reziumavo „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
Naujausi komentarai