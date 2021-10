Antausį Eurolygos starte gavęs E. Atamanas: į Madridą atvykome kaip į turistinę kelionę

Po mačo „Real“ strategas Pablo Laso švytėjo iš džiaugsmo.

„Žinoma, kad aš esu laimingas! Nugalėjome čempionus, ko dar galiu tikėtis iš šio vakaro rungtynių? Aš manau, kad pirmoje mačo pusėje atlikome puikų darbą tiek gynyboje, tiek puolime ir prieš puikią komandą sugebėjome išlaikyti pranašumą. Aš esu labai laimingas. Tonas buvo nustatytas nuo pat rungtynių pradžios, kalbu ir apie gynybą, ir apie puolimą. Buvome agresyvūs ir aš prašiau dar daugiau agresyvumo iš savo žaidėjų – išsimetėme laisvus metimus. Mes sunkiai dirbome, kad gautume tuos metimus ir turime suprasti, kad reaguoti į situacijas puolime galime dar geriau. Bet, žinoma, gynyboje mūsų darbas buvo puikus“, – džiūgavo P. Laso.

Į nokdauną Eurolygos čempionus Laso kariauna pasiuntė dar pirmajame kėlinyje, kurį laimėjo 17 taškų persvara (32:17). Trečiajame kėlinyje „Real“ pranašumas pasiekė 20 taškų 68:48 ir aptirpo tik per paskutines 10 minučių, kurios nieko nebelėmė.

Pasak P. Laso, mačo pradžia buvo esminė.

Į Madridą atvykome kaip į turistinę kelionę, o „Real“ buvo pasiruošęs mus nugalėti.

„Mūsų startas rungtynėse viską nusprendė, tiek puolime, tiek gynyboje. Mes turėjome geriausių puolimo momentų šiame sezone ir pirmajame kėlinyje susikrovėme 17 taškų pranašumą. Puikiai išlaikėme tą persvarą gerai gindamiesi“, – teigė karališkojo klubo strategas.

Kitoje barikadų pusėje nuotaikos nebuvo tokios geros. Po mačo „Anadolu Efes“ strategas E. Atamanas buvo pasipiktinęs savo auklėtinių pasirodymu.

„Manau, kad pralaimėjome rungtynes dar pirmajame kėlinyje. Mūsų pasirodymas per tą ketvirtį buvo siaubingas. Niekada nesu matęs tokios blogos savo komandos per pirmąjį kėlinį. Per jį neatlikome nė vieno rezultatyvaus perdavimo ir 6 sykius suklydome. Atkovotus kamuolius pralaimėjome 21:47.

Į Madridą atvykome kaip į turistinę kelionę, o „Real“ buvo pasiruošęs mus nugalėti. Tai yra vienintelė rungtynių analizė. Sunku žaisti, kuomet pirmajame kėlinyje tu praleidi 32 taškus ir turi 17 taškų deficitą bei tuomet turi pradėti rungtynes. Tai yra neįmanoma. Sveikinu „Real“. Startas mums buvo siaubingas“, – siuto E. Atamanas.