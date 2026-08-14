Asociacija „Lietuvos krepšinis“ svarsto skųsti teismo sprendimą dėl Javtoko bylos

Asociacijos teigimu, penktadienį pateiktame Kauno apylinkės teismo išaiškinime nurodyta, kad EDAK neturėjo teisinio pagrindo pradėti drausmės bylos, o ją nagrinėdama ir skirdama sankciją viršijo savo kompetencijos ribas.
Kartu, anot asociacijos, teismas pripažino, kad R. Javtokas pagal savo statusą ir realią įtaką asociacijos nariams gali būti laikomas oficialiu asmeniu, kuriam asociacijos Etikos ir drausmės kodeksas iš principo gali būti taikomas. Teismas taip pat atmetė R. Javtoko argumentus, kad inicijuojant drausmės bylą, ją nagrinėjant ir priimant sprendimą asociacija ar EDAK buvo šališkos.
„Į šį procesą žiūrime gerokai plačiau nei į vieną konkrečią bylą. Tai yra asociacijos „Lietuvos krepšinis“ drausminės sistemos stiprinimo ir teisinės praktikos formavimo procesas“, – spaudos pranešime teigia asociacijos generalinis sekretorius Dominykas Domarkas.
„Tokio pobūdžio bylų Lietuvos teismų praktikoje yra nedaug, todėl teismo pateikti išaiškinimai yra svarbūs siekiant aiškiau apibrėžti sporto savivaldos ir jos drausminių institucijų kompetencijos ribas“, – teigiama pranešime.
D. Domarko teigimu, EDAK sprendimu asociacija išreiškė savo poziciją dėl pagarbos žmogui, jo orumui ir privatumui bei elgesio standartų, kurių tikimasi iš Lietuvos krepšinio bendruomenės narių. Asociacija teigia, kad ši vertybinė pozicija teismo sprendimu nesikeičia.
„Gerbiame pirmosios instancijos teismo sprendimą ir atidžiai įvertinsime visus jame pateiktus teisinius argumentus. Tai padarę priimsime sprendimą dėl tolesnių teisinių veiksmų“, – teigė D. Domarkas.
„Nepriklausomai nuo galutinės šio proceso baigties, tokios bylos yra reikšmingos ne tik Lietuvos krepšiniui, bet ir visai šalies sporto sistemai. Jos formuoja teisinę praktiką, padeda aiškiau apibrėžti sporto organizacijų savireguliacijos ribas ir kartu leidžia tobulinti pačių drausminių institucijų veiklą“, – pridūrė jis.
Elta primena, kad televizijos laidoje „Nepatogūs klausimai“ R. Javtokas įžeidžiamai pasisakė apie tuometinę Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėją Kamilę Nacickaitę-Van Der Horst ir jos šeimą. K. Nacickaitė-Van Der Horst dėl R. Javtoko viešų pasisakymų kreipėsi į asociaciją „Lietuvos krepšinis“.
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