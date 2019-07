Per atostogas – ne vien poilsis

Memfio sirgaliai džiūgauja

Jonas Valančiūnas su Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubu "Memphis Grizzlies" baigė derybas dėl naujos, 45 mln. JAV dolerių vertės, sutarties.

Praeitą sezoną lietuvis, iš "Toronto Raptors" persikėlęs į Memfio ekipą, "Grizzlies" gretose sužaidė 19 rungtynių, per jas pelnė vidutiniškai po 19,9 taško ir atkovojo po 10,7 kamuolio.

"Puiki naujiena! Man patinka JV. Šis vyrukas geresnis kovotojas dėl kamuolio nei Marcas Gasolis, be to, efektyviau ir sumaniau žaidžia visoje perimetro zonoje. Reiktų dar gero snaiperio, tik ne tokio, kaip Delonas Wrightas, ir mūsų komanda prasimuštų į atkrintamąsias varžybas", – dienraščio "Daily Memphian" portale pasidalijo mintimis vienas "Memphis Grizzlies" gerbėjas.

Neoficialių šaltinių teigimu, per ateinantį sezoną J.Valančiūnas turėtų uždirbti 16,1 mln. JAV dolerių, per 2020–2021 m. – 15 mln. ir per 2021–2022 m. – 13,9 mln.

Dalysis patirtimi

Šiandien Kaune prasidės J.Valančiūno ir Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) surengta tradicinė treniruočių stovykla, kurioje žaidimo įgūdžius tobulins šešiolikmečiai ir septyniolikmečiai jaunuoliai.

"Visada nekantriai laukiu šios stovyklos ir galimybės padirbėti su jaunaisiais krepšininkais. Manau, privaloma dalytis patirtimi, savo pavyzdžiu motyvuoti jaunuolius, kad jie žengtų teisingu keliu ir siektų užsibrėžtų tikslų. Krepšininko kelio pradžia, pagrindai, kuriuos jie gauna, – nepamatuojamas ir labai reikalingas bagažas", – sakė J.Valančiūnas.

Šeštą kartą vyksiančioje stovykloje padirbės pirmasis J.Valančiūno treneris Gintautas Regina, Kauno "Žalgirio" specialistai Darius Maskoliūnas ir Justinas Grainys, treneriai Arvydas Gronskis, Martynas Stankovičius, Sinilga Bartaševičiūtė, Deividas Rinkevičius.

ASVEL padėkojo M.Kalniečiui

Naujos komandos ieško Mantas Kalnietis, baigęs karjerą Vilerbano ASVEL klube.

Per praeitą sezoną 32-ejų metų lietuvis su ASVEL tapo Prancūzijos čempionu ir iškovojo šios šalies taurę. Europos taurės turnyro ketvirtfinalio mačą Vilerbano krepšininkai 1:2 pralaimėjo "MoraBanc Andorra" ekipai.

Klausdavau savęs: ar mano pasirinkimas teisingas, nes reikalai aikštėje ir komandoje nebuvo patys geriausi.

"Lietuvos nacionalinės rinktinės lyderis įpratęs žaisti aukščiausiu lygiu. Svarbu turėti komandoje žmogų, kuris žino, kaip iškovoti titulus", – tvirtino ASVEL vadovai 2018-aisiais, pasirašydami sutartį su M.Kalniečiu.

"Dėkojame už atsidavimą ir geranoriškumą. Sėkmės, čempione!" – tokiu įrašu socialiniuose tinkluose atsisveikino Vilerbano klubas su Lietuvos krepšininku.

Išvyko šypsodamasis

"Išvykstu jausdamas saldžiai kartoką skonį", – apie skyrybas su Milano "AX Armani Olimpia" pareiškė Mindaugas Kuzminskas, 2018-aisiais tapęs Italijos čempionu ir iškovojęs šios šalies krepšinio supertaurę.

Tačiau praeitą sezoną Milano komanda neįveikė Italijos čempionato pusfinalio barjero, o Eurolygos turnyre užėmė 12-ą vietą.

"Puiki ekipa ir tiek daug neišnaudoto potencialo. Kartais klausdavau savęs: ar mano pasirinkimas teisingas, nes reikalai aikštėje ir komandoje nebuvo patys geriausi. Atsakymas – trumpas: taip, buvo verta. Vien dėl to, kad komandą supo puikūs žmonės ir jie sunkiai dirbo, nors buvo nepakankamai įvertinti. Taip pat dėl sirgalių, kurie palaikydavo mus, net kai žaidėme tragiškai. Ir, žinoma, dėl to, kad sutikau daugybę puikių bendražygių, kai kuriuos iš jų dar ilgai galėsiu vadinti savo draugais, – svarstė M.Kuzminskas. – Esu laimingas, kad visą šį laiką išlikau savimi. Atėjau šypsodamasis ir išeinu šypsodamasis, nes būti geru žmogumi turėtų būti prioritetas visiems."