Citadele KMT akistatoje kėdainiečiai palaužė „Šiaulių“ pasipriešinimą

Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 83:78 (25:17, 21:19, 18:14, 28:19) pranoko „Šiaulius“ (3-4) ir kiek tvirčiau įsitaisė turnyro pirmojo etapo grupės rikiuotėje.
Kėdainieičiai savo namų arenoje šeimininkavo nuo pat susitikimo starto – taškus rinko komandos amerikiečiai, o jų ekipa pirmavo 11:4. Šiauliečius savo ruožtu timptelėjo Dayvionas McKnightas, po kurio baudų metimų buvo atstatyta lygybė (15:15). Vis tik likusią pirmojo ketvirčio dalį dominavo Kėdainių krepšininkai, žaibiškai susikūrę dviženklę persvarą (25:15).
Antrajame kėlinyje situacija stabilizavosi ir skirtumas tarp komandų nuolat svyravo ties dviženkle riba. Po pirmosios dalies arčiau pergalės buvo „Nevėžis-Paskolų klubas“ – 46:36.
Po pertraukos ant parketo buvo žaidžiamas jau kiek klampesnis žaidimas, o atakos rečiau baigdavosi rezultatyviai. Tačiau net ir sulėtėjus taškų rinkimo tempui kėdainiečių atotrūkis paaugo (56:40). Svečiams buvo pavykę aptirpdyti deficitą, bet kėlinio pabaigoje skaudų dūrį iš toli smeigė Justinas Ramanauskas ir šeimininkai galėjo jaustis gana komfortabiliai (64:50).
Lemiamą kėlinį šiauliečiai pradėjo įkvepiančiai – per mažiau nei dvi minutes jie spurtavo 9:0 ir grįžo į artimą kovą (59:64). Nors kėdainiečiai buvo atkūrę dviženklį pranašumą, Saulės miesto atstovai ir sugebėjo grėsmingai priartėti (64:68). Spaudimas kėdainiečiams palaipsniui augo, tačiau svarbiu metu tritaškį smeigė ir persvarą padvigubino Ignas Vaitkus (76:70). Šiauliečiams neišnaudojus savo šansų, Tylerio Petersono sukurta „2+1“ situacija jau įtvirtino šeimininkų pergalę, nors net ir tada šiauliečiai dar nesudėjo ginklų.
Rezultatyviausias tarp nugalėtojų buvo Tony Perkinsas, pelnęs 16 taškų. Nuo jo nedaug atsiliko, o efektyvumu net pranoko Ethanas Chargois, kurio sąskaitoje prie 15 taškų buvo 5 atkovoti kamuoliai ir 18 naudingumo balų.
Šiauliečių gretose lyderiavo Dayvionas McKnightas bei Oskaras Pleikys, pelnę po 16 taškų. Amerikietis dar atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 20 naudingumo balų, o lietuvis surinko 14 naudingumo balų.
Be taškų ir su -6 naudingumo balais mačą pabaigė Cameronas Reddishas. Tiesa, solidžiai komandoje debiutavo Stefanas Simaničius (8 tšk., 4 atk. kam.).
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Tony Perkinsas 16, Ethanas Chargois 15, Tyleris Petersonas 13, Justinas Ramanauskas 11, Ignas Vaitkus 8, J.D. Muila ir Lukas Valantinas po 6.
„Šiauliai“: Dayvionas McKnightas ir Oskaras Pleikys po 16, Marius Valinskas 13, Danielis Baslykas ir Cedricas Hendersonas po 12, Stefanas Simaničius 8.
