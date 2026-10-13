Dustinas Sleva prieš kelionę į Stambulą: tai yra ypač gynybą akcentuojanti komanda

„Jie žaidžia panašiai kaip mes, sistema yra panaši. Tai yra puiki komanda, ypač akcentuojanti gynybą, todėl turime būti pasiruošę. Tai yra ir nuosekli komanda, žaidžianti finalo ketverte kelerius metus iš eilės, tad bus nelengva“, – kalbėjo žalgirietis.
D.Sleva pakomentavo ir žaidimo ypatumus prieš tokią taktišką komandą, o vėliau atsakė į klausimą apie papildomą rungtynių ažiotažą dėl praėjusio sezono Eurolygos atkrintamųjų serijos.
„Tai yra jau visiškai naujas sezonas, kita aplinka. Manau, kad pagrindinė mūsų motyvacija yra sužaisti solidžiai ir iškovoti pergalę išvykoje“, – pridėjo amerikietis.
Šiuo tarpsezoniu „Fenerbahče“ gretas papildė tokie veteranai kaip Shane‘as Larkinas, Willas Clyburnas ir Shavonas Shieldsas, o D.Sleva išskyrė jų patirtį Eurolygoje.
„Manau, kad šio sezono pradžioje jie yra labiau pasiruošę ir susistygavę savo žaidimą nei pernai, kai turėjo daug naujų žaidėjų, kuriems dar reikėjo susipažinti su Europiniu krepšiniu. Galiausiai sezono pabaigoje tai buvo labai stipri komanda, o dabar jie pasipildė vyrukais, kurie žaidžia Eurolygoje jau ilgą laiką, tad jie greičiau prisitaikė prie Šarūno Jasikevičiaus sistemos – tai atsispindi ir komandos rezultatuose“, – akcentavo D.Sleva.
Galiausiai žalgirietis kalbėjo apie savo solidų pasirodymą rungtynėse su Barselonos „FC Barcelona“ krepšininkais ir pakomentavo žaidimą starto penkete, tad kviečiame įsijungti visą video.
„Fenerbahče“ ir „Žalgirio“ dvikova Stambule prasidės 20.45 val. Lietuvos laiku.
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