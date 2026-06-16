Euforijai blėstant – pokyčių slenksčiai

Įvertino visą sezoną
LKL, kurią remia „Betsson“, čempionu tapęs Kauno „Žalgiris“ per visą sezoną patyrė vos vieną nesėkmę ir pakartojo savo 2012-ųjų rezultatą.
Šį čempionatą kauniečiai laimėjo iš viso 40 rungtynių, o finale iki trijų pergalių 3:0 (107:75, 100:69 ir 95:77) nugalėjo Utenos „Juventus“ komandą, kuri pirmą kartą pelnė sidabrą.
Naudingiausiu (MVP) finalo žaidėju pripažintas žalgirietis Ąžuolas Tubelis.
Devintą LKL čempiono žiedą iškovojusio Edgaro Ulanovo kolekcija susilygino su Roberto Javtoko laimikiais ir vos vienu trofėjumi atsilieka nuo Artūro Milaknio, tačiau iki lyderio Pauliaus Jankūno (15 žiedų) dar toloka.
„Sezonas – geras, tai – visų klubo žmonių nuopelnas. Kitąmet pakartoti nebus lengva. Kaip treneris visada noriu daugiau, bet pergalės, titulai, geras kolektyvas liudija: metai pavyko“, – svarstė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Prioritetas – NBA
Antrą Lietuvos čempiono žiedą su „Žalgiriu“ iškovojęs Sylvainas Francisco patvirtino, kad karjerą tęs kitame klube, nors kol kas nepasirašė naujos sutarties.
„Turiu daugybę pasiūlymų, prioritetas – NBA“, – sakė vienas Kauno komandos lyderių.
S. Francisco pabrėžė, kad šis sezonas „Žalgiryje“, palyginti su pirmuoju, buvo brandesnis.
„Atsinaujinome, pasikeitė trenerių štabas, žaidėjai, bet visi sugebėjome pokyčius, naujoves paversti mūsų pranašumais. Jaučiu, kad ir aš pats progresavau. Esu laimingas, kad greta manęs buvo puikūs kariai“, – kalbėjo legionierius.
„Prisiminsiu jį kaip puikų žmogų ir talentingą krepšininką, buvo malonu su juo dirbti. Mums jo trūks, bet džiaugiamės visais, kurie iš mūsų kyla aukštyn“, – pridūrė T. Masiulis.
„Neptūnas“ žino, ko nori
Baigia galioti „Žalgirio“ sutartys su Ignu Brazdeikiu, Mosesu Wrightu, Laurynu Biručiu, o „Juventus“ klube tokia valanda išmušė naudingiausiam dvejetui – Lukui Uleckui ir Maxwellui Lewisui, taip pat žaidimo dirigentui Pauliui Valinskui.
Gerokai daugiau vasaros rūpesčių turės bronzą iškovojusio Klaipėdos „Neptūno“, mažajame finale 3:1 (86:73, 68:80, 66:63 ir 91:82) palaužusio Panevėžio „Lietkabelį“, vadovai.
Jeigu nepavyks susitarti dėl likimo uostamiesčio ekipoje, sparnus galės pakelti Rihardas Lomažas, Arnas Velička, Donatas Tarolis, Karlis Šilinis, Zane’as Watermanas, Mindaugas Girdžiūnas, Martynas Pacevičius, Aurimas Majauskas.
„Naujasis sporto direktorius intensyviai dirba su agentais ir žaidėjais. Esame įvardiję, ko norime, ką klubas pabandytų išlaikyti. Norime daug, tikimės šiek tiek mažiau“, – apie komandos komplektavimo darbus kalbėjo vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas.
Atostogaus trumpiau
Trylika LKL klubų krepšininkų turės trumpesnes atostogas nei jų bendražygiai.
Į pagrindinę šalies vyrų rinktinę ruoštis pasaulio čempionato atrankos varžyboms pakviesti žalgiriečiai Dovydas Giedraitis, Ą. Tubelis ir I. Brazdeikis, „Neptūno“ žaidėjai A. Velička ir D. Tarolis, taip pat Augustas Marčiulionis ir Ignas Sargiūnas iš Vilniaus „Ryto“.
Tarp kandidatų į rezervinę rinktinę – Nojus Radžius („Lietkabelis“), Kristupas Leščiauskas ir Matas Mačijauskas (abu – „Neptūnas“), Ignas Urbonas („Rytas“), Mintautas Mockus („Juventus“), Matas Repšys („Jonava Hipocredit“).
Rezultatai
„Žalgiris“–„Juventus“ 95:77 (28:18, 22:21, 21:17, 24:21). Kaunas, „Žalgirio“ arena, 12 688 žiūrovai. D. Sleva 19 taškų (4/4 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 2/2 baudų metimų), M. Wrightas 15 (7 atkovoti kamuoliai), S. Francisco 13, N. Williamsas-Gossas 11 (10 rezultatyvių perdavimų) / M. Lewisas 25 taškai (6 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos), L. Uleckas 17 (9 atkovoti kamuoliai), P. Valinskas 16. Pirmos rungtynės – 107:75, antros – 100:69. Didžiojo finalo serija – 3:0.
„Lietkabelis“–„Neptūnas“ 82:91 (26:28, 16:22, 22:20, 18:21). Panevėžys, „Kalnapilio“ arena, 2 180 žiūrovų. K. Kullamae (4/11 tritaškių, 4 klaidos) ir P. Danusevičius (5 atkovoti kamuoliai) po 22 taškus, D. Bičkauskis 10 (5 rezultatyvūs perdavimai) / R. Lomažas 22 taškai (8/8 baudų metimų, 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), A. Beručka 18 (4/7 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai), D. Tarolis 17 (8 atkovoti kamuoliai). Pirmos rungtynės – 73:86, antros – 80:68, trečios – 63:66. Mažojo finalo serija – 1:3.
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