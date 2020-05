Eurolygai – raštas iš Lietuvos

Spręs šią savaitę

Kauno klubas pranešė, kad po pertraukos į bendras pratybas vakar susirinko Lietuvoje esantys žalgiriečiai.

Į JAV yra išvykę legionieriai Nigelas Hayesas, Zachas LeDay, Thomas Walkupas ir Kelvinas Creswellas Riversas, į Australiją – Jockas Landale'as.

Už Atlanto su šeima – ir Martinas Gebenas.

"Legionierių kol kas nejudiname. Jeigu bus atnaujintas Eurolygos sezonas, prašysime, kad grįžtų", – interviu LRT sakė "Žalgirio" klubo direktorius Paulius Motiejūnas.

Eurolygos strategai planuoja šią savaitę nuspręsti, ar bus pratęstas turnyras, o jeigu varžybos vyks – kada, kur ir kokiu formatu.

Komandoms liko po šešerias reguliaraus sezono rungtynes. Užėmusioms 1–8 vietas dar tektų žaisti atkrintamuosius mačus, o pabaigtuvėms – finalo ketverto varžybos.

Tarp kandidatų surengti lemiamas kovas – Kaunas, Belgradas, Atėnai, Salonikai, Kelnas, Liubliana.

Premjero garantijos

P.Motiejūnas patvirtino, kad premjeras Saulius Skvernelis raštu kreipėsi į Eurolygą ir išvardijo priežastis, kodėl a6tuoniolika klubų galėtų dėl koronaviruso pandemijos sustabdytą 2019–2020 m. sezoną užbaigti liepos mėnesį Lietuvoje, Kauno "Žalgirio" ir Vilniaus "Siemens" arenose.

Atrodė, kad esu baigęs sportinę karjerą – jau po penkių metimų į krepšį jaučiausi pavargęs.

Ministras pirmininkas užtikrino: Vyriausybė darytų viską, kad pasirūpintų komandų, teisėjų ir kitų oficialių asmenų sveikatos saugumu.

"Su premjeru ir jo komanda darbas vyko tikrai sklandžiai. Išsiuntėme Eurolygai raštą ir toliau dirbame, kad varžybos vyktų mūsų šalyje, – LRT pasakojo P.Motiejūnas. – Finansus tvarko Eurolyga. Mes pateikiame nuomos ir viešbučių kainas, o jie skaičiuoja. Lietuva turi pranašumų prieš kitus miestus, norinčius surengti turnyrą, – čia geros arenos ir kainos, stiprus valdžios palaikymas."

Belgrado koziriai – Serbijos prezidento Aleksandro Vučičiaus ir premjerės Anos Brnabič garantijos.

Abejoja ir V.Gomelskis

Skeptikų, abejojančių, kad Eurolygos varžybos bus pratęstos, gretas papildė žinomas Rusijos krepšinio ekspertas ir komentatorius Vladimiras Gomelskis.

"Eurolyga – komercinė organizacija, siekianti pelno. Sezono užbaigimo turnyras dviejuose miestuose be žiūrovų būtų labai nuostolingas, – kalbėjo V.Gomelskis. – Be to, šiuo metu intensyviau treniruojasi tik kelios ekipos."

"Barcelonos" komandos krepšininkas Pierre'as Oriola pasidalijo įspūdžiais apie savijautą po pratybų, kurias Katalonijos klubas atnaujino gegužės 13-ąją.

"Tartum būtume visiškai nieko neveikę du mėnesius. Atrodė, kad esu baigęs sportinę karjerą, – buvo sunku bėgioti, mėtyti kamuolį į krepšį. Iš pradžių pataikiau, tačiau po penkių metimų jaučiausi pavargęs. Per karantiną namuose savarankiškai atlikome trenerių užduotis, tačiau tai visai kas kita, nei sportuoti aikštėje", – sakė P.Oriola.

"Kaip mes galime kalbėti apie krepšinį ir sezono atnaujinimą, jei vaikai negali išeiti į lauką, lankyti mokyklas? Kokie yra prioritetai? – interviu tinklalaidei "Hoop Tales" teigė Madrido "Real" vidurio puolėjas Tray Thompkinsas. – Kalbama, kad visos komandos būtų izoliuotos vienoje vietoje, tačiau tuomet reiktų atlikti testus maistą gaminantiems žmonėms, viešbučių personalui ir kitoms tarnyboms. Kokios būtų tokio proceso apimtys? Tai man atrodo beprotiška."