Eurolygos startas: ar „Žalgiris“ atsilaikys Belgrado pragare?

Lažybininkai nedidele dvikovos favorite laiko Belgrado ekipą. Už aikštės šeimininkų pergalę koeficientas yra 1,77, už „Žalgirio“ – 2,25. Tačiau laimėti Eurolygą truputį geriau vertinamos kauniečių galimybės – koeficientas už „Žalgirio“ triumfą Eurolygoje yra 25, už „Crvena Zvezda“ – 29.
Praėjusį sezoną Eurolygoje geriau pasirodė žalgiriečiai. Reguliariajame sezone iš 38 rungtynių jie iškovojo 23 pergales ir užėmė penktąją vietą. Ketvirtfinalyje Tomo Masiulio auklėtiniai 1:3 pralaimėjo seriją Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahče“ komandai.
„Crvena Zvezda“ praėjusį sezoną reguliariajame sezone laimėjo 21 rungtynes ir liko dešimta. Serbijos ekipa įkrintamąsias rungtynes žaidė su „Barcelona“ ir jai pralaimėjo, todėl į atkrintamąsias nepateko.
Tarpsezoniu naujuoju „Crvena Zvezda“ komandos vyriausiuoju treneriu tapo ispanas Ibonas Navarro. Prieš tai jis ketverius metus sėkmingai dirbo Malagos „Unicaja“ klube.
„Crvena Zvezda“ komandoje amerikiečių yra daugiau nei serbų.
Komandos sudėtis. Gynėjai: Chrisas Jonesas (JAV), Jaredas Butleris (JAV), Tysonas Carteris (JAV), Nickas Wileris- Babbas (turi JAV ir Vokietijos pilietybes), Andrejus Bjeličius (Serbija), Stefanas Miljanovičius (Serbija), Nikola Djurisičius (Serbija), Davidas Krameris (Vokietija). Puolėjai: Dejanas Davidovacas (Serbija), Ognjenas Dobričius (Serbija), Semi Ojeleye (JAV), Patrickas Baldwinas (JAV), Jordanas Nwora (Nigerijos ir JAV), Chima Moneke (Nigerija). Vidurio puolėjai: Johnathanas Motley (JAV), Ebuka Izundu (Nigerija, o šių metų balandžio mėnesį jam suteikta ir Serbijos pilietybė).
„Crvena Zvezda“ lyderiai: Chrisas Jonesas, Chima Moneke, Jordanas Nwora, Semi Ojeleye, Johnathanas Motley.
Pasirengimo sezonui metu „Crvena Zvezda“ sužaidė šešerias rungtynes ir iškovojo tris pergales: įveikė Zemuno „Mladost“ (102:68), Milano „Emporio Armani“ (91:85) ir Salonikų „Arį“ (91:87). Belgrado klubas du kartus pralaimėjo Pirėjo „Olympiacos“ (77:87 ir 87:89) bei Salonikų „Aris“ ekipai (74:98).
Praėjusį sezoną „Crvena Zvezda“ marškinėlius vilkėjo Donatas Motiejūnas. Jį Serbijos ekipai buvo paskolinęs „Monaco“ klubas. 2023 – 2025 metais Belgrado komandoje žaidė Rokas Giedraitis.
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