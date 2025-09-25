Eurolygos svajonė atidedama: „Kibirkštis“ skaudžiai krito Prancūzijoje

Nors prieš savaitę namuose vilnietės buvo iškovojusios pergalę 75:64, serijoje triumfavo prancūzės. Jos iškovojo bilietą į prestižiškiausią Senojo žemyno klubinį turnyrą. Tuo tarpu, „Kibirkštis“ kovos Europos taurės turnyre.
Lietuvos moterų komanda Eurolygoje paskutinį kartą žaidė dar 2013–2014 m. sezone.
Jau pirmosiomis minutėmis šeimininkės parodė, kad nėra nusiteikusios pakartoti dvikovos Vilniuje scenarijaus – aštuntąją rungtynių minutę aistringai palaikoma vietos žiūrovų Buržo ekipa įgijo dviženklį pranašumą (24:12), kuris toliau tik augo.
Iki ilgosios pertraukos „Kibirkštis“ nerado jokių atsakymų nei puolime, nei gynyboje. Daugiausiai nemalonumų viešnioms kėlė Maeva Djaldi-Tabdi, vien per pirmuosius du kėlinius pelniusi 17 taškų ir labiausiai prisidėjusi prie padvigubintos „Tango Basket“ persvaros prieš ilgąją pertrauką – 54:34.
Trečiajame ketvirtyje viskas tapo aišku, kai vilnietės per jį surinko vos 6 taškus, o deficitui išaugus iki 30, vilčių kabintis į intrigą serijoje nebeliko. Paskutinis ketvirtis tapo tik formalumu.
„Kibirkšties“ gretose išsiskyrė Japreece Dean ir Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst duetas, surinkęs beveik du trečdalius komandos taškų. Dean baigė rungtynes su 21, o Nacickaitė-Van Der Horst – su 19 tašku.
Šiose rugntynėse debiutavo ir 15-metė Gabija Galvanauskaitė, kuri per 7 minutes taškų nepelnė, bet atkovojo 3 kamuolius.
„Kibirkštis“: Japreece Dean 21, Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst 19, Giedrė Labuckienė 8 (7 atk. kam.), Gabija Meškonytė 3, Sintija Aukštikalnytė, Laura Želnytė, Zaay Green ir Justina Miknaitė – po 2. Andjelina Radič, Danielė Paunksnytė ir Gabija Galvanauskaitė nepasižymėjo.
„Tango Basket“: Maeva Djaldi-Tabdi 26, Marie-Pauli Foppossi 18, Tima Pouye 15.
