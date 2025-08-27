Europos čempionato starte – Lietuvos rinktinės visų laikų rekordas

Šis mačas lietuviams įsimins ne tik dėl pergalės, bet ir dėl rekordo. 57 kamuolius atsikovoję mūsų šalies krepšininkai pasiekė visų laikų Europos čempionatų rekordą. Šis statistika skaičiuojama nuo 1995 m.
Be to, pergalingose rungtynėse su britais J. Valančiūnas pakilo į trečiąją vietą pagal pelnytus taškus tarp visų lietuvių Europos čempionatuose. 18 taškų pelnęs uteniškis savo sąskaitoje dabar turi 493 taškus ir nusileidžia tik Modestui Paulauskui (572) ir Arvydui Saboniui (652).
Į ketvirtąją vietą J. Valančiūnas nustūmė Artūrą Karnišovą (492). Tiesa, A. Karnišovas išlieka rezultatyviausiu lietuviu skaičiuojant visus FIBA didžiuosius turnyrus ir atrankos langus.
D. Britanijos krepšininkai pirmavo tik pačioje rungtynių pradžioje, o vėliau prasidėjo lietuvių dominavimas.
Po pirmojo kėlinio Lietuvos rinktinė pirmavo 23:15, o po antrojo – 41:33.
Trečiajame kėlinyje mūsiškiai įgijo rekordinį 20 taškų pranašumą, o po trijų kėlinių pirmavo 65:50.
Ketvirtajame kėlinyje britai sugebėjo priartėti iki 10 taškų, tačiau tuomet darbo ėmėsi Ąžuolas Tubelis, kurio sėkmingi epizodai atvėsino varžovų entuziazmą.
Rungtynes iki pat pabaigos kontroliavę lietuviai iškovojo pirmąją pergalę.
Lietuviai sugebėjo užtikrintai laimėti rungtynes praktiškai be tritaškių – tikslą pasiekė vos 2 tritaškiai iš 19.
Lietuviai dominavo po krepšiu (57:31), o puolime atkovojo 23 kamuolius (britai – 12). Baudos aikštelėje dominavę lietuviai joje pelnė 62 taškus, o britai – 20.
Mūsiškiai sėkmingiau dalijosi kamuoliu ir atliko 20 rezultatyvių perdavimų.
Aikštėje pasirodė visi 12 Lietuvos krepšininkų, taškus pelnė 11 iš jų.
Antrąsias Europos čempionato rungtynes Lietuva žais penktadienį, kai nuo 16.30 val. susitiks su Juodkalnijos rinktine.
B grupėje taip pat varžosi Juodkalnijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos rinktinės. Į kitą etapą pateks 4 stipriausios grupės komandos.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė: Jonas Valančiūnas 18 (9 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 18 (8/10 dvit,), Rokas Jokubaitis 12 (6 rez. perd.), Margiris Normantas 12, Arnas Velička 10 (6 rez. perd., 2 per. kam.), Rokas Giedraitis 7, Tadas Sedekerskis 6, Marekas Blaževičius 4, Laurynas Birutis 4, Gytis Radzevičius 2, Ignas Sargiūnas 2, Deividas Sirvydis 0.
D. Britanijos vyrų krepšinio rinktinė: Akwasi Yeboah 17, Mylesas Hessonas 10, Tarikas Phillipas 10.
