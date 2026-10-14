Europos taurė: „Neptūnas“ palaužė Prancūzijos komandą

„Neptūnui“ tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre.
„Neptūnas“ sėkmingiau pradėjo rungtynes ir greitai atsiplėšė (16:8). Netrukus aikštės šeimininkai įgijo dviženklį pranašumą – 19:8, o po pirmojo kėlinio pirmavo įspūdinga 18 taškų persvara – 32:14).
Antrajame kėlinyje klaipėdiečių puolimas nebuvo toks uraganinis, varžovai ėmė artėti (37:30). Po dviejų kėlinių Gedimino Petrausko auklėtinių persvara siekė tik 8 taškus (51:43).
Po pertraukos svečiai ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą savo naudai (57:55). Iki pat trečiojo kėlinio pabaigos vyko lygi kova, o prieš ketvirtąjį kėlinį klaipėdiečiai turėjo vos vieno taško persvarą (68:67).
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje puikiai ir rezultatyviai sužaidė „Neptūno“ legionierius Elvaras Fridrikssonas. Klaipėdiečiai šventė pergalę 93:89.
„Neptūnas“: Elvaras Fridrikssonas ir Yannickas Franke po 25, Henri Drellas 18, Kristupas Žemaitis 7, Donatas Tarolis 6.
JL: Assemianas Moulare'as 17, Keithas Jordanas 16, Adrianas Nelsonas 14, Trey Woodbury 13, Tygeris Campbellas 10.
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