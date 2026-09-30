 Europos taurės turnyro starte – „Neptūno“ nesėkmė

Europos taurės turnyro starte – „Neptūno“ nesėkmė

2026-09-30 01:00 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos „Neptūnas“ nesėkmingai pradėjo sezoną Europos taurės turnyre. Klaipėdiečiai pirmąsias rungtynes savo aikštelėje 73:76 (15:21, 21:15, 15:23, 22:17) pralaimėjo Trento „Dolomiti Energia“ krepšininkams. 

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<span>Europos taurės turnyro starte – „Neptūno“ nesėkmė</span>
Europos taurės turnyro starte – „Neptūno“ nesėkmė / bcneptunas.lt nuotr.

Pirmasis kėlinys sėkmingiau susiklostė svečiams iš Italijos, po pirmojo ketvirčio jie turėjo 6 taškų persvarą. Tačiau antrajame kėlinyje „Neptūnas“ rungtyniavo sėkmingiau, buvo išsiveržęs į priekį. Vis dėlto komandos išėjo ilsėtis esant lygiam rezultatui (36:36). 

Po pertraukos „Dolomiti Energia“  įgijo dviženklę persvarą (56:46). Aikštės šeimininkai nesutriko, ėmė mažinti atsilikimą, o po Arno Beručkos tolimo metimo persvėrė rezultatą savo naudai – 61:59.

Vis dėlto klaipėdiečiams pergalės iškovoti nepavyko. jie pralaimėjo 73:76. 

 „Neptūnas“: Yannickas Franke 13, Donatas Tarolis 12, Henri Drellas ir Mindaugas Girdžiūnas po 9, Arnas Beručka ir Einaras Tubutis po 8. 

„Dolomiti Energia“: Quincy Olivari 23, Dariusas Brownas 19, Cheickhas Ninagas 13, Jordanas Bayehe 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Europos taurė
Klaipėdos Neptūnas
Trento Dolomiti Energia

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