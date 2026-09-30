Europos taurės turnyro starte – „Neptūno“ nesėkmė

Pirmasis kėlinys sėkmingiau susiklostė svečiams iš Italijos, po pirmojo ketvirčio jie turėjo 6 taškų persvarą. Tačiau antrajame kėlinyje „Neptūnas“ rungtyniavo sėkmingiau, buvo išsiveržęs į priekį. Vis dėlto komandos išėjo ilsėtis esant lygiam rezultatui (36:36).
Po pertraukos „Dolomiti Energia“ įgijo dviženklę persvarą (56:46). Aikštės šeimininkai nesutriko, ėmė mažinti atsilikimą, o po Arno Beručkos tolimo metimo persvėrė rezultatą savo naudai – 61:59.
Vis dėlto klaipėdiečiams pergalės iškovoti nepavyko. jie pralaimėjo 73:76.
„Neptūnas“: Yannickas Franke 13, Donatas Tarolis 12, Henri Drellas ir Mindaugas Girdžiūnas po 9, Arnas Beručka ir Einaras Tubutis po 8.
„Dolomiti Energia“: Quincy Olivari 23, Dariusas Brownas 19, Cheickhas Ninagas 13, Jordanas Bayehe 8.
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