„Ežerūno-Atleto“ vairą perėmė R. Alijevas

Molėtų komandos vairą perėmė buvęs krepšininkas Rolandas Alijevas, kuris praėjusį sezoną buvo „Atleto“ žaidžiančiuoju vyriausiuoju treneriu.

Kaip svetainei nklyga.lt pasakojo naujasis komandos vairininkas R. Alijevas, jis jau kurį laiką ruošėsi naujam gyvenimo etapui, o praėjęs sezonas paliko dar mažiau abejonių.

„Su klubo prezidentu Raimundu Miladausku esu jau trečius metus. Pirmąjį sezoną žaidžiau „Atlete“, pernai man pasiūlė būti ir treneriu, ir žaidėju, o šiemet jau gavau pasiūlymą dirbti vien treneriu. Aš pats noriu eiti link to, o klubo prezidentas mato mano perspektyvą, dėl jo parodyto pasitikėjimo aš esu labai dėkingas.

Pernai tapus žaidžiančiuoju treneriu pajaučiau, kad tai yra mano sritis. Pradėjau treniruoti komandą ir viską daryti pagal save, nes turiu gana didelę patirtį, žaidžiau 21-oje komandoje. Tos informacijos turiu labai daug ir man labai malonu ją perteikti. Krepšinis yra mano visas gyvenimas ir man patinka tai, ką darau. Tai yra svarbiausia“, – pasakojo R. Alijevas.

„Ežerūno-Atleto“ komanda registravo 11 krepšininkų, o tarp jų – ir gerai NKL pažįstami veidai, tokie kaip Evaldas Džiaugys, Deividas Keburys, Airidas Giedraitis ir ketverius metus lygoje žaidęs Eivydas Mološčiakas.

Ekipoje taip pat rungtyniaus Laurynas Miknevičius, Gustas Giedraitis, Tomas Kuzminskas, Arijus Adomauskas, Ignas Juškevičius, Arminas Bačiūnas ir Rokas Mačiulis.

D. Lukštos nuotr.

„Mes dar ieškome pastiprinimo, trūksta įžaidėjo ir vidurio puolėjo, – sakė R. Alijevas. – Dar esame paieškose, bet ką planavome, pagal savo biudžetą susikomplektavome taip, kaip norėjome. Galbūt nėra labai jau įspūdingi žaidėjai, bet pagal klubo struktūrą ir individualias asmenybes, manau, mes atrodome neblogai.

Mano tokia pozicija, jog komandoje noriu jaunų, talentingų žmonių, kurie nori stipriai dirbti. Norisi, kad jie krepšinyje matytų savo ateitį, ateitų ne tik tam, kad pasiimtų pinigus. Mano treniruotės yra gana sunkios ir produktyvios. Aš į viską žiūriu griežtai, profesionaliai. Noriu, kad rungtynėse mano komanda dažnai spaustų per visą aikštę, tokia sistema. Pažiūrėsime, kaip iš RKL į NKL persikėlę krepšininkai atrodys šiame lygyje. Aš ir pats nesu žaidęs NKL, tad man bus iššūkis čia treniruoti komandą.“

Šį sezoną „Ežerūnas-Atletas“ dažniausiai treniruosis Kaune, o rungtynes namuose visada žais Molėtuose.

Ruošiantis sezonui „Ežerūnas-Atletas“ sužaidė trejas draugiškas rungtynes. Ekipa susitiko su Kauno „Žalgirio-3“ ir „Žalgirio-2“ ekipomis bei Molėtuose rungtyniavo su Vilniaus „Perlu“.

„Galbūt turėjome per mažai draugiškų rungtynių, žaidėjų buvo per mažai, nes mes ne visada galėjome žaisti penki prieš penkis, visad gaudavosi po 8-9 žaidėjus. Dėl to treniruotės nebuvo tokios produktyvios. Žaidžiant su „Perlu“ jau iš mūsų pusės matėsi geresnis vaizdas“, – pažymėjo R. Alijevas.

NKL debiutuosiantis R. Alijevas iš komandos vadovų išgirdo tikslą patekti tarp aštuonių stipriausių NKL komandų, tačiau pats treneris tuo neapsiriboja.

„Mano pozicija, kad ir kur dirbčiau, išlieka ta pati – aš keliu aukščiausius tikslus, esu maksimalistas. Klubo vadovai iškėlė tikslą patekti į aštuonetuką. Aš pridedu dar dvi vietas, žaidėjai dar keturias vietas ir mes jau finale“, – sakė R. Alijevas.

„Ežerūnas-Atletas“ NKL sezoną pradės spalio 15-ąją, artėjantį ketvirtadienį. Ekipa pirmosiose rungtynėse namie priims Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“.