Francisco prieš lemiamas finalo rungtynes Kaune: sirgaliai, mums reikia jūsų

Į rungtynes atvykusių sirgalių lauks ne tik galbūt paskutinis „Žalgirio“ susitikimas šiame sezone, bet ir fanų zona lauke su DJ muzika, užkandžiais bei vedėju.
Prieš laukiančias rungtynes savo mintimis pasidalijo Sylvainas Francisco, neslėpęs, kad tikisi pilnutėlės arenos.
„Toks mūsų identitetas – į kiekvienas rungtynes žiūrime lyg tai būtų Eurolygos rungtynės. Dabar tai paskutinis mačas – viskas lemsis čia, todėl mes norime būti susikoncentravę, žaisti iki galo ir žaisti kietai, kad nuo pradžios užduotume toną“, – kalbėjo prancūzas.
Žalgirietis atskleidė ir 100-ąjį tašką rungtynėse pelniusius skolininkus bei paminėjo siurprizą sirgaliams.
„Turime daugybę žaidėjų, kurie yra skoloje sušių. Žinau, kad tai yra Dustinas, Sirvydis, nes buvo jo gimtadienis, taip pat Ulė. Nors ne, Dustinas nupirko, tiesa. Bet daug žmonių yra skoloje. Aš taip pat turiu didelį siurprizą bendruomenei“, – atskleidė S. Francisco.
Gynėjas kalbėjo ir apie žaidimo specifiką prieš „Juventus“.
„Čia ir yra dalykas – jie neturi, ką pralaimėti, o mes turime. Todėl žaidžiame fiziškai – turime išlaikyti tą patį ritmą, būti dar agresyvesni, nes žaisime namuose. Turime susikrauti pranašumą ir neduoti jiems sugrįžti bei neleisti jų lyderiams pasijausti patogiai“, – akcentavo S. Francisco.
Galiausiai S. Francisco kreipėsi ir į sirgalius.
„Pasakysiu tik tiek – tikiuosi, kad turėsime „sold-out‘ą“. Labai to noriu ir net neabejoju, kad bus nuostabu. Buvau nustebęs pirmosiose rungtynėse, nes susirinko labai daug žmonių – tai geras jausmas. Jei šiose rungtynėse norime viską užbaigti, mums reikia jūsų, mes jūsų labai pasiilgome, o tai bus svarbiausios rungtynės, todėl mums reikia jūsų“, – kreipėsi S. Francisco.
Trečiosios „Žalgirio“ ir „Juventus“ finalo serijos rungtynės prasidės penktadienį 18.50 val., prie „Žalgirio“ arenos fanų zona duris atvers 16 val., o per rungtynių didžiąją pertrauką žiūrovams gyvą pasirodymą atliks „Saulės kliošas“.
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