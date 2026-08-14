 Į Lietuvą sugrįžęs Dustinas Sleva: laukia intriguojantys metai – viską turėsime įrodyti patys

Į Lietuvą sugrįžęs Dustinas Sleva: laukia intriguojantys metai – viską turėsime įrodyti patys

2026-08-14 23:49
zalgiris.lt inf.

Antrą sezoną paeiliui „Žalgirio“ marškinėlius vilkėsiantis Dustinas Sleva jau grįžo į Lietuvą. 30-metis amerikietis Vilniaus oro uoste nusileido ketvirtadienio popietę ir iškeliavo į Kauną.

Dustinas Sleva
Dustinas Sleva / zalgiris.lt nuotr.

„Žalgiris Insider“ skirtame interviu D.Sleva papasakojo, ką nuveikė vasarą, kalbėjo apie individualių treniruočių metu jau sutiktą „Žalgirio“ naujoką Sterlingą Browną ir pasidalijo mintimis prieš artėjantį sezoną.

„Grįžau namo ir leidau laiką su šeima. Dalyvavau vestuvėse, kelis kartus lankiausi Čikagoje, tad viskas buvo puiku, nieko daugiau ir nenorėjau. Turiu didžiulę šeimą, kuri ir vasarą lieka Pitsburge, todėl pamačiau visus draugus ir šeimą“, – pasidalijo D.Sleva.

Žalgirietis pakomentavo ir darbą su S.Brownu bei lūkesčius prieš ateinantį sezoną.

„Turime daugybę talento, todėl manau, kad laukia intriguojantys metai. Viską turėsime įrodyti patys, kaip ir praėjusiame sezone, bet manau, kad šiemet mūsų lūkesčiai yra šiek tiek didesni“, – pridėjo D.Sleva.

Visą video apie D.Slevos vasaros įspūdžius jau dabar galima pamatyti „Žalgiris Insider“ platformoje.

Šiame straipsnyje:
Dustinas Sleva
Kauno Žalgiris

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