Į Prancūziją – medžioti sužeisto ASVEL

Kad tikrai savo tvirtovėje priims žalgiriečius Vilerbano ASVEL oficialiai paskelbė tik mačo išvakarėse. Tai prancūzai padarė sulaukę naujausių koronaviruso testų rezultatų. Po jų galutinai paaiškėjo, kad komanda mačui su "Žalgiriu" turės bent aštuonis sveikus krepšininkus. Prancūzijos klubas dėl koronaviruso nerungtyniavo net tris savaites, įskaitant trejas praleistas Eurolygos rungtynes.

ASVEL tarptautinėje arenoje spėjo sužaisti su "Valencia" ir Milano "AX Armani Olimpia", kurioms nusileido, o vėliau buvo priverstas stabdyti treniruočių procesą. Taip nutiko todėl, kad COVID-19 virusas buvo nustatytas net septyniems žaidėjams ir vyriausiajam treneriui T.J. Parkeriui. "Žalgiris" laimėjo net ketverias iš penkerių tarptautinių dvikovų ir su Miuncheno "Bayern" bei "Barcelona" dalijasi vietą turnyro viršūnėje.

"Mums tai tikrai bus pranašumas. Nežinome, kurie jų žaidėjai galės rungtyniauti, todėl ruošimės visiems variantams. Turime vienintelį kelią, taip pat rengėmės ir mačui su "Chimki". Neturime būdų žinoti, kas žais", – pripažino vyriausiasis žalgiriečių treneris Martinas Schilleris.

Neleis į baudos aikštelę

– Ar, nežinodamas priešininkų sudėties, rengsite planus prieš visus jų žaidėjus? – paklausėme M.Schillerio.

– Treneris visada turi būti pasirengęs visiems įmanomiems variantams, o artėjant rungtynėms ir atsirandant daugiau aiškumo dėlioji sudėtį ir žaidėjų keitimus. Gali pasitaikyti ir nestandartinių penketų, nes varžovai taip pat naudos neįprastą rotaciją, pavyzdžiui, koks mače su mumis buvo Maskvos srities "Chimki" žemas penketas. Turime būti pasirengę viskam.

– Varžovų rungtynių vaizdo įrašų turite tik iš sezono pradžios mačų. Kokį įspūdį palieka ASVEL?

– Tai yra labai greita ir atletiška komanda, kuri stengiasi daug visko atlikti per baudos aikštelę. Turėsime stabdyti greitas jų atakas ir neįleisti jų į baudos aikštelę.

– Ar aukštaūgis Martinas Gebenas, pastaruoju metu nežaidęs dėl traumos, vyks su komanda?

– Taip, neturėsime tik Patricio Garino.

– Tikriausiai komandoje yra susirūpinimo dėl COVID-19?

– Šiek tiek yra, tačiau papildomo spaudimo nejaučiame, nerimas jau tapo gana įprastas. Džiaugiamės, kad arenoje leista būti bent 300 gerbėjų. Žinoma, norėtume ir galėtume surinkti daugiau sirgalių, tačiau dabar turime džiaugtis tuo, ką turime.

Sugrįžimas užtruks

Šiandien į aikštę turėjo grįžti ir Sankt Peterburgo "Zenit" komanda, tačiau rusų sugrįžimas užtruks. Atėnų "Panathinaikos" prašymu buvo nukeltos šių kolektyvų mūšis šįvakar Sankt Peterburge.

Užvakar buvo pranešta, kad "Panathinaikos" klube užfiksuotas vienas koronaviruso atvejis. Pagal Graikijoje galiojančias taisykles, visi "Panathinaikos" nariai dėl to turėjo izoliuotis. "Zenit", kaip ir ASVEL, nerungtyniauja jau nuo spalio 9 d. Šioje komandoje taip pat buvo išplitęs koronavirusas. Atėnų klubas per ketverias rungtynes iškovojo dvi pergales, o "Zenit" tiek pat laimėjimų pasiekė per du susitikimus.

Be to, Eurolyga paskelbė, kada bus surengtos sezono pradžioje dėl koronaviruso nukeltos rungtynės. ASVEL dvikova su Belgrado "Crvena Zvezda" bus surengta lapkričio 11-ąją, mačas tarp ASVEL ir Atėnų "Panathinaikos" – gruodžio 1-ąją, o prancūzų susitikimas su Stambulo "Anadolu Efes" – gruodžio 8-ąją. Sankt Peterburgo "Zenit" su "Valencia" susitiks su gruodžio 8 d., o su Milano "AX Armani Olimpia" – lapkričio 11 d.

Vilerbano ASVEL

Allerikas Freemanas gynėjas 190 cm JAV

Charlesas Kahudis puolėjas 199 cm Prancūzija

Paulas Lacombe'as gynėjas 195 cm Prancūzija

Antoine'as Diot gynėjas 193 cm Prancūzija

Rihardas Lomažas puolėjas 193 cm Latvija

Moustapha Fallas vidurio puolėjas 218 cm Prancūzija

Amine'as Noua puolėjas 203 cm Prancūzija

Kevarrius Hayesas puolėjas 206 cm JAV

Ismaelis Bako vidurio puolėjas 208 cm Belgija

Davidas Lighty puolėjas 198 cm JAV

Williamas Howardas puolėjas 203 cm Prancūzija

Guerschonas Yabusele puolėjas 198 cm Prancūzija

Norrisas Cole'as gynėjas 188 cm JAV

Matthew Strazelas gynėjas 182 cm Prancūzija

Vyriausiasis treneris Terence'as Jonathanas Parkeris (Prancūzija).

Turnyro lentelė

1. "Bayern" 4 1 +31

2. "Žalgiris" 4 1 +25

3. "Barcelona" 4 1 +18

4. "Valencia" 3 1 +25

5. "AX Armani Olimpia" 3 1 +11

6. "Olympiakos" 3 2 +14

7. "Zenit" 2 0 +8

8. "Baskonia" 2 1 +13

9. "Panathinaikos" 2 2 +9

10. "Crvena zvezda" 2 2 -3

11. "Fenerbahce" 2 3 +5

12. "Maccabi" 2 3 -3

13. CSKA 2 3 -11

14. "Anadolu Efes" 1 3 -8

15. ALBA 1 3 -41

16. "Real" 1 4 -35

17. ASVEL 0 2 -16

18. "Chimki" 0 5 -42