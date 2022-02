Iškeltas tikslas Lietuvos krepšinio rinktinei – kautis dėl medalių Europos čempionate

Lietuvos vaikinų U20 rinktinei vadovaus Mindaugas Noreika, praneša LKF. 43-ejų metų krepšinio specialistas šiuo metu vadovauja Sostinės krepšinio mokyklai (SKM) ir yra Vilniaus „Ryto“ jaunimo programos vadovas, o 2019 ir 2021 metais buvo Lietuvos U16 ir U18 vaikinų rinktinių trenerių štabo narys.

M. Noreika – daugkartinis MKL čempionas ir prizininkas, 2020–2021 m. su pagrindine SKM komanda laimėjęs MKL U18 čempionatą. Su 2003 m. gimusia karta M. Noreika yra laimėjęs U12, U14 ir U18 pirmenybes bei metais vyresnių U17 B diviziono čempionatą. Su šia komanda M. Noreika taip pat laimėjo prestižinį „Pace“ taurės turnyrą Prancūzijoje.

Vykdomojo komiteto posėdyje iškelti uždaviniai šiemet oficialiuose krepšinio čempionatuose dalyvaujančioms visoms Lietuvos rinktinėms.

– Lietuvos vyrų rinktinė – FIBA EuroBasket varžybose užimti 1-4 vietas, patekti į 2023 m. FIBA Pasaulio taurės varžybas.

– Lietuvos moterų rinktinė – patekti į 2023 m. FIBA moterų EuroBasket varžybas.

– Lietuvos U20 merginų (gim. 2002 m. ir jaunesnių) rinktinė – Europos U20 merginų krepšinio čempionate (A divizionas) užimti 5-12 vietas.

– Lietuvos U20 vaikinų (gim. 2002 m. ir jaunesnių) rinktinė – Europos U20 vaikinų krepšinio čempionate (A divizionas) užimti 1-6 vietas.

– Lietuvos U18 merginų (gim. 2004 m. ir jaunesnių) rinktinė – Europos U18 merginų krepšinio čempionate (A divizionas) užimti 5-12 vietas.

– Lietuvos U18 vaikinų (gim. 2004 m. ir jaunesnių) rinktinė – Europos U18 vaikinų krepšinio čempionate (A divizionas) užimti 1-6 vietas.

– Lietuvos U17 vaikinų (gim. 2005 m. ir jaunesnių) rinktinė – Pasaulio U17 vaikinų krepšinio čempionate užimti 1-6 vietas.

– Lietuvos U16 merginų (gim. 2006 m. ir jaunesnių) rinktinė – Europos U16 merginų krepšinio čempionate (A divizionas) užimti 5-12 vietas.

– Lietuvos U16 vaikinų (gim. 2006 m. ir jaunesnių) rinktinė – Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate (A divizionas) užimti 1-6 vietas.

„Vykdomojo komiteto posėdyje buvo svarstomi ir kiti einamieji klausimai, tačiau svarbiausi, be abejonės, buvo visų Lietuvos rinktinių dalyvavimas krepšinio čempionatuose šią vasarą“, – pažymėjo LKF prezidentas Vydas Gedvilas.

„Komiteto nariai iškėlė ambicingus tikslus. To ir turi siekti Lietuvos krepšinio rinktinės. Kurį laiką neturėjome skambesnių pergalių jaunimo turnyruose, tačiau šiemet tikimės grįžti į kovas dėl medalių. Paskirti kompetentingi ir ambicingi jaunimo rinktinių treneriai, tikimės, jog atvyks visi geriausi žaidėjai, be to, skirsime daugiau dėmesio pasiruošimo stovykloms. Kas liečia mūsų pagrindines rinktines, iš vyrų lauksime kovos dėl medalių Vokietijoje vyksiančiame Europos čempionate. O iš moterų rinktinės, tikimės sėkmingo dalyvavimo atrankos varžybose ir patekimo į 2023 metų Europos čempionatą Izraelyje ir Slovėnijoje“, – pridūrė LKF prezidentas.