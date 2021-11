Įtemptas „Žalgirio“ ritmas: tarp rungtynių – pokyčiai

Atvyko Z.Dragičius

Vyriausiasis treneris slovėnas Jurė Zdovcas sulaukė tautiečio – 32-ejų metų 196 cm ūgio universaliojo Zorano Dragičiaus.

Su keliose pozicijose galinčiu rungtyniauti krepšininku sutartis sudaryta iki sezono pabaigos.

Praeitą sezoną Z.Dragičius praleido Vitorijos "Baskonia" ekipoje, anksčiau atstovavo kitiems Eurolygos klubams – Malagos "Unicaja", Maskvos srities "Chimki", Milano "AX Armani Olimpia", Stambulo "Anadolu Efes".

Slovėnas turi ir NBA patirties – 2014–2015 m. žaidė Fynikso "Suns" ir Majamio "Heat" komandose.

Nuo 2010-ųjų Z.Dragičius – Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinės narys. Praeitą vasarą jis su nacionaline komanda laimėjo "Žalgirio" arenoje surengtą olimpinės atrankos turnyrą, Tokijo žaidynėse per rungtynes rinko vidutiniškai po 12,3 taško.

2017-ųjų ir 2018-ųjų vasarį žaidėjas buvo patyręs sunkių traumų (gydėsi plyšusius kryžminius kelio raiščius).

"Zoranas nėra geriausios sportinės formos. Jis treniravosi, bet tai nėra tas pats, kaip sportuoti su komanda, – sakė J.Zdovcas. – Tikiuosi, jis bus labai naudingas "Žalgiriui". Pirmiausia, suteiks kietumo, agresyvumo, nes esame per minkšti. Be to, Zoranas gali pataikyti iš bet kur. Jis nėra žaidėjas, kuris vienas viską išspręstų, bet turi tai, ko mums šiuo metu trūksta."

Legionieriai: T.Websterio (dešinėje) brolis Corey atstovauja Egipto krepšinio klubui "Al Ittihad". / "Twitter" nuotr.

Sulaukė T.Websterio

Vakar į Kauną atvyko naujokas iš Naujosios Zelandijos – 26-erių metų 193 cm ūgio gynėjas Tai Websteris.

Iš Oklando kilęs krepšininkas buvo pasirašęs dvejų metų sutartį su "Breakers" klubu, tačiau ji abipusiu sutarimu nutraukta, nes T.Websteris atsisakė skiepytis nuo COVID-19.

Australijos krepšinio lyga, atsižvelgdama į šalyje galiojančius epidemiologinius reikalavimus, įspėjo klubus, kad nepasiskiepiję komandų nariai negalės dalyvauti varžybose.

Praeitą sezoną Australijos čempionate T.Websteris su "Breakers" tarp devynių ekipų užėmė 8-ą vietą, per rungtynes rinko vidutiniškai po 17,2 taško, atliko po 4,9 rezultatyvaus perdavimo.

"Palaikau kiekvieno žaidėjo pasirinkimo laisvę. Deja, gyvename nepaprastais laikais ir neskiepytas jis neturės kelionių laisvės", – teigė "Breakers" klubo šeimininkas Mattas Walshas.

"Žalgiris" oficialiai patvirtino, kad T.Websteris jau pasiskiepijęs nuo COVID-19. Naujosios Zelandijos rinktinės žaidėjas pakeis Emmanuelį Mudiay, su kuriuo sutartis nutraukta abipusiu sutarimu.

Savaitgalis bus karštas

Lapkričio 5-ąją žalgiriečių laukia Eurolygos rungtynės su Berlyno ALBA, o 7 d. – principinė Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato dvikova su Vilniaus "Rytu".

Kauniečių, Eurolygoje patyrusių septintą nesėkmę iš eilės (60:94 pralaimėjo "Anadolu Efes") ir iškovojusių aštuntą pergalę LKL (103:77 sutriuškino autsaiderį Prienų "Labas GAS"), būsimų varžovų nuotaikos – pakilios.

Vokietijos čempionate ALBA krepšininkai 101:89 privertė kapituliuoti Bambergo "Brose" ekipą ir šiek tiek reabilitavosi po skaudžių trijų kirčių (šalies bundeslygoje 59:65 nusileido Getingeno komandai, o Eurolygos turnyre 83:87 – Pirėjo "Olympiakos" ir 69:82 – Miuncheno "Bayern").

"Ryto" puolėjų grandį sustiprino 29-erių metų 206 cm ūgio senegalietis Maurice'as Ndouras.

Statistika

"Žalgiris"–"Labas GAS" 103:77 (32:16, 29:24, 20:23, 22:14). Kaunas, "Žalgirio" arena.

"Žalgiris": L.Lekavičius 19 taškų (5/5 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai, 25 naudingumo balai), T.Cavanaugh 15, E.Ulanovas 12 (6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), P.Jankūnas (2/3 tritaškių) 10, M.Kalnietis (6 rezultatyvūs perdavimai) ir A.Milaknis (2/5 tritaškių) po 9, N.Giffey 8, J.Nebo (8 atkovoti kamuoliai), K.Lukošiūnas ir M.Blaževičius po 7, T.Sargiūnas 0.

"Labas GAS": J.Durhamas 16 taškų (6 atkovoti kamuoliai), I.Umipigas (4 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos) ir E.Venskus po 9, M.Mockus 8 (2/3 tritaškių), R.Ivanauskas ir M.Staniulis po 7, I.Sargiūnas ir R.Gadliauskas po 6, E.Valenta 3, G.Stankevičius ir J.Kljajičius po 2.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 26/44 (59 proc.) ir 20/38 (53 proc.), tritaškių – 14/25 (56) ir 5/13 (38), baudų metimų – 9/13 (69) ir 22/26 (85). Atkovota kamuolių – 37 ir 21, perimta – 11 ir 10. Rezultatyvūs perdavimai – 28 ir 17. Klaidos – 15 ir 18.

Rezultatai

Panevėžio "Lietkabelis"–Pasvalio "Pieno žvaigždės" 88:70 (20:12, 21:15, 19:24, 28:19). 638 žiūrovai. N.Radičevičius ir D.Gagičius po 16 taškų / P.Petrilevičius 17 taškų (6 atkovoti kamuoliai).

Klaipėdos "Neptūnas"–"Šiauliai-7bet" 86:94 (22:22, 23:26, 16:26, 25:20). D.Gailius (6 atkovoti kamuoliai) ir E.Želionis (7 atkovoti kamuoliai) po 17 taškų / M.Varnas 19 taškų.

Utenos "Uniclub Casino-Juventus"–Jonavos "CBet" 89:86 (21:20, 28:31, 21:13, 19:22). 459 žiūrovai. P.Milleris 23 taškai (30 naudingumo balų) / J.Ramanauskas 29 taškai (7/12 tritaškių).

Kėdainių "Nevėžis-Optibet"–Vilniaus "Rytas" 68:100 (19:29, 14:31, 16:18, 19:22). 630 žiūrovų. M.Valinskas 17 taškų / M.Girdžiūnas 22 taškai (4/6 tritaškių).

Turnyro lentelė

1. "Žalgiris" 8 0

2. "Rytas" 6 1

3. "U.Casino-Juventus" 5 2

4. "Lietkabelis" 5 3

5. "CBet" 4 3

6. "Šiauliai-7bet" 4 3

7. "Dzūkija" 3 3

8. "Nevėžis–Optibet" 1 5

9. "Neptūnas" 1 5

10. "Pieno žvaigždės" 1 6

11. "Labas GAS" 0 7