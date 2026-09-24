Įvardijo siekius ir tylias svajones

Sudėtingas startas
Žalgiriečiai šiandien Serbijos sostinėje maču su Belgrado „Crvena zvezda“ krepšininkais pradės 26-ąjį Eurolygos turnyrą.
Kitą savaitę – akistata Kaune su čempiono titulą ginsiančiu Pirėjo „Olympiakos“ ir susitikimas svečiuose su „Paris Basketball“ ekipa, vėliau – dvi išvykos iš eilės: į Ispaniją – pas „Barceloną“ ir į Turkiją – pas Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“.
„Laukia sudėtingas startas“, – pripažino T. Masiulis.
„Žinome, kad bus visokių išbandymų, bet tikiuosi, kad viskas klostysis sklandžiai“, – sakė po penkiolikos metų pertraukos į Eurolygą sugrįžtantis Jonas Valančiūnas.
„Mūsų siekis – atkrintamosios varžybos, tačiau tyliai svajojame ir apie aukštesnius tikslus. Suprantame, kad ne vien „Žalgirio“, bet ir kitų komandų biudžetai auga, ne mes vieni stiprinamės, tačiau anksčiau ar vėliau tikslas yra laimėti Eurolygą“, – teigė Lietuvos čempionų klubo sporto direktorius Gediminas Navickas.
Mokosi žaisti su Jonu
T. Masiulis, dalydamasis mintimis apie dabartinį „Žalgirio“ žaidimą, tvirtino, kad kiekviena treniruotė ar rungtynės – žingsnis į priekį.
„Trūkumų bus, bet norisi, kad būtų kuo mažiau. Matome, kad kai kurie dalykai jau pavyksta vis geriau, bet iki tobulumo dar toli. Norime didesnės žaidėjų rotacijos, rungtyniauti agresyviau, greičiau. Turime daug patyrusių žaidėjų ir jie supranta, ko siekiame“, – svarstė treneris.
Anot T. Masiulio, viena užduočių – išmokti žaisti, kai aikštėje būna J. Valančiūnas.
„Ryšys yra, net nereikėjo jo ieškoti, nors krepšinis čia – kitoks, nei buvau įpratęs NBA. Mano darbas – padaryti taip, kad laimėtume“, – sakė J. Valančiūnas.
„Komandoje daug pokyčių, tad ir žaidimas kitoks. Bandome prisitaikyti vieni prie kitų, bet įpročius nelengva pakeisti, reikia laiko“, – pridūrė „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas.
Kai kurie dalykai jau pavyksta vis geriau, bet iki tobulumo dar toli.
Biudžetas auga
„Žalgiris“ pateikė informaciją apie praėjusio sezono finansinius rezultatus, atskleidė savo 2026–2027 m. biudžetą. Tendencijos – pozityvios.
Klubo prezidentas Paulius Jankūnas pažymėjo, kad 2025–2026 m. sezoną vietoj prognozuotų 18,8 mln. eurų buvo surinkta 24 mln. eurų. Prie to prisidėjo net keturios pajamų sritys: partnerių ir reklamos paslaugų, TV teisių ir sportinių premijų, žaidėjų perėjimų į kitas komandas ir bilietų pardavimo.
„Didžiausi pokyčiai – partnerių ir reklamos paslaugos bei pajamos iš bilietų pardavimų. Norime padėkoti savo sirgaliams, kurie ne tik kuria puikų palaikymą arenoje, bet padeda ir finansiškai“, – sakė P. Jankūnas.
2026–2027 m. sezoną tituluočiausias Lietuvos klubas, sulaukęs ir papildomos 1 mln. eurų paramos iš Kauno miesto savivaldybės, planuoja disponuoti 28,8 mln. eurų biudžetu.
Prognozuojamos pajamos – 26,8 mln. eurų (vien už bilietus – 11,3 mln. eurų). Bendra suma turėtų žymiai augti, jei „Žalgiris“ pateks į Eurolygos atkrintamąsias varžybas. Jei tai nepavyks, skirtumas bus dengiamas iš praeitais sezonais sukaupto 2 mln. eurų pelno.
Didžiausia biudžeto dalis – 19,7 mln. eurų – bus skirta žaidėjams ir treneriams. Jaunimo komandai numatyta 1 mln. eurų, likusi suma – klubo veiklos, bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms.
„Žalgirio“ tikslai nacionalinėse varžybose – laimėti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionatą, iškovoti Karaliaus Mindaugo taurę.
„Crvena zvezda“
Gynėjai, įžaidėjai: Chrisas Jonesas (JAV–Armėnija, ūgis 188 cm), Stefanas Miljenovičius (Serbija, 193 cm), Nickas Weileris-Babbas (JAV–Vokietija, 196 cm), Jaredas Buttleris (JAV, 191 cm), Tysonas Carteris (JAV, 193 cm), Andrejus Bjeličius (Serbija, 194 cm), Davidas Kremeris (Vokietija, 196 cm), Aleksejus Nedeljkovičius (Serbija, 200 cm), Ognjenas Simjanovskis (Serbija, 191 cm).
Puolėjai: Nikola Djurišičius (Serbija, 204 cm), Dejanas Davidovacas (Serbija, 202 cm), Ognjenas Dobričius (Serbija, 200 cm), Patrickas Baldwinas (JAV, 213 cm), Jordanas Nwora (Nigerija–JAV, 203 cm), Semis Ojeleye (Nigerija–JAV, 198 cm), Chima Moneke (Nigerija, 200 cm).
Vidurio puolėjai: Johnathanas Motley (JAV, 206 cm), Vojinas Medarevičius (Serbija, 206 cm), Ebuka Izundu (Nigerija, 208 cm).
Vyriausiasis treneris Ibonas Navarro (Ispanija).
Naujausi komentarai