J. Lauvergne: mums svarbūs visi mačai

Laipteliu aukštyn

Šešias Eurolygos dvikovas iš eilės laimėjusius ASVEL krepšininkus sustabdė "Žalgiris".

Po pergalės 85:75 žalgiriečiai (15 pergalių, 12 pralaimėjimų) turnyro lentelėje pakilo laipteliu aukštyn – į devintą vietą.

"Manau, kad galime pasiekti tikslą, visi dėl to stengiamės. Žinome, kokios svarbios kiekvienos rungtynės", – troškimą patekti į atkrintamųjų varžybų aštuntuką apibūdino "Žalgirio" legionierius Joffrey Lauvergne.

Per mačą su Vilerbano komanda J.Lauvergne pataikė savo antrą tritaškį Eurolygoje šį sezoną.

"Gal reikėtų mesti dažniau? – juokavo prancūzas. – Tačiau turime pakankamai vaikinų, pataikančių labai gerai."

Net penki iš visų septynių "Žalgirio" tritaškių šįkart – Mariaus Grigonio sąskaitoje.

Rytoj kauniečiai vėlgi savo arenoje susikaus su Milano "AX Armani Olimpia". Pirmo rato rungtynes pernai lapkritį 98:92 laimėjo milaniečiai.

Pasigedo šviežumo

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama "Barcelona" svečiuose 85:77 nugalėjo Atėnų "Panathinaikos" krepšininkus.

Graikijos klube debiutavo iš NBA į Europą sugrįžęs Mario Hezonja, per savo karjerą atstovavęs ir Barselonos ekipai (2012–2015 m.). Šįkart 26-erių 203 cm ūgio kroatas surinko 21 tašką, tačiau suklydo net penkis kartus.

"Dėl to, kad pralaimėjome, yra ir mano kaltės. Buvau pamiršęs, kaip sudėtinga žaisti Eurolygoje. Be to, dvikova su buvusia komanda – ypatinga, teko tramdyti emocijas", – kalbėjo M.Hezonja.

"Trečias mačas per penkias dienas nėra smagu. Pirmiausia – sunkios rungtynės su ASVEL, po to – su gera Badalonos "Joventut" ekipa, tad nepasakyčiau, kad Atėnuose buvome švieži, ypač – mūsų galvos", – sakė Š.Jasikevičius.

Vienas "Barcelonos" lyderių, 208 cm ūgio puolėjas Nikola Mirotičius, pataikė penkis tritaškius – tai jo asmeninis rekordas Eurolygoje šį sezoną.

Staigmena Rusijoje

17-os paeiliui nesėkmių seriją nutraukė Maskvos srities "Chimki" komanda – savo arenoje 78:77 palaužė Madrido "Real".

Likus žaisti 17 sek., pergalingą dvitaškį pataikė Aleksejus Švedas, per šį mačą surinkęs 22 taškus, atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus, penkis kartus perėmęs kamuolį.

Blykstelėjo ir "Chimki" legionierius Errickas McCollumas: 22 taškai, 7 rezultatyvūs perdavimai.

"Esu patenkintas keliu, kuriuo einame. Tikiuosi, ateityje bus dar geriau", – pareiškė Maskvos srities krepšininkus treniruojantis Andrejus Malcevas, nors finansinių problemų krečiamas klubas tebevėluoja laiku išmokėti atlyginimus.

Šią savaitę "Chimki" komandą paliko latvis Dairis Bertanas, sparnus pakėlė E.McCollumas ir Jordanas Mickey.

Komentaras

Vitoldas Masalskis (kairėje). Evaldo Šemioto nuotr.

Vitoldas Masalskis, buvęs ilgametis "Žalgirio" žaidėjas:

"Komanda žaidžia taip, kaip leidžia varžovas. Žalgiriečiai, puikiai gindamiesi, ASVEL krepšininkams leido nelabai daug. Galbūt kauniečiams perspėjimu tapo netikėta prancūzų pergalė prieš Eurolygos lyderę "Barceloną"?

Šį sezoną "Žalgirio" žaidime pastebimos kelios tendencijos. Viena jų – jei priešininkams nepavyksta atkirsti mūsų gynėjų, žaidimas klostosi sklandžiai. Priešingu atveju mūsiškiams užpulti varžovus kur kas sunkiau. Kita vertus, Martinas Schilleris į "Žalgirio" puolimą įdiegė kur kas daugiau amerikietiško lengvo krepšinio ir tai pasiteisino – yra rezultatų. Juolab kad dabartinėje Eurolygoje labai daug lemia ne schemos, o individualus žaidėjų meistriškumas. Be to, aiški ir kita tendencija: aukštaūgiai universalėja ir dažniau pataiko iš toli. Daug lemia ir vadinamoji komandos chemija, gera atmosfera drabužinėje, o žalgiriečiai tuo visada pasižymėjo.

Apskritai šį sezoną Eurolygos turnyras klostosi labai įdomiai. Į atkrintamąsias varžybas pretenduoja daug komandų, todėl verda aštri kova. Skaičiuojama, kad "Žalgiriui", norint žengti į kitą etapą, turėtų pakakti aštuoniolikos pergalių. Manau, kad, esant tokiai konkurencijai, gali prireikti ir devyniolikos."

Statistika

"Žalgiris"–ASVEL 85:75 (17:20, 23:22, 27:15, 18:18). Kaunas, "Žalgirio" arena, rungtynės be žiūrovų.

"Žalgiris": M.Grigonis 21 taškas (iš jų 5/7 tritaškių), J.Lauvergne 18 (6 atkovoti kamuoliai), T.Walkupas 12 (4 rezultatyvūs perdavimai), R.Jokubaitis 10 (5 rezultatyvūs perdavimai), A.Rubitas 7 (4 atkovoti kamuoliai), L.Lekavičius 6, P.Jankūnas 5 (9 atkovoti kamuoliai), N.Hayesas 4 (4 klaidos), M.Gebenas 2, K.Lukošiūnas 0.

ASVEL: G.Yabusele 17 taškų, N.Cole'as 14 (5 rezultatyvūs perdavimai), D.Lighty 12 (4 rezultatyvūs perdavimai, 6 klaidos), I.Bako 10 (4 atkovoti kamuoliai), M.Fallas (7 atkovoti kamuoliai) ir A.Noua po 7, Ch.Kahudis ir W.Howardas (6 atkovoti kamuoliai) po 3, M.Strazelas 2 (4 klaidos), P.Lacombe'as ir E.Ndjockas po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 23/47 (48,9 proc.) ir 19/32 (59,4 proc.), tritaškių – 7/15 (46,7) ir 8/25 (32), baudų metimų – 18/22 (81,8) ir 13/16 (81,3). Atkovota kamuolių – 34 ir 32, perimta – 8 ir 5. Rezultatyvūs perdavimai – 13 ir 19. Klaidos – 13 ir 17.

Pataikė: M.Grigonis per mačą su ASVEL pelnė penkis iš visų septynių „Žalgirio“ tritaškių. / Evaldo Šemioto nuotr.

Rezultatai

Tel Avivo "Maccabi"–Maskvos CSKA 80:84 (23:23, 10:28, 19:17, 28:16). 300 žiūrovų. T.Dorsey 20 taškų (iš jų 5/7 tritaškių, 4 klaidos) / W.Clyburnas 21 taškas (5 atkovoti kamuoliai).

Belgrado "Crvena zvezda"–Miuncheno "Bayern" 76:78 (10:15, 25:16, 22:19, 19:28). J.Loydas 26 taškai (6 atkovoti kamuoliai, 5 klaidos) / W.Baldwinas 27 taškai (iš jų 3/4 tritaškių).

Sankt Peterburgo "Zenit"–Berlyno ALBA 87:71 (23:24, 20:24, 25:19, 19:4). 2 394 žiūrovai. K.Pangosas 19 taškų (iš jų 5/10 tritaškių, 7 rezultatyvūs perdavimai) / L.Sikma 18 taškų.

Stambulo "Anadolu Efes"–"Valencia" 99:83 (18:23, 28:17, 22:18, 31:25). S.Sanli 20 taškų (iš jų 3/3 tritaškių, 3 perimti kamuoliai) / B.Dubljevičius 15 taškų (6 atkovoti kamuoliai).

Atėnų "Panathinaikos"–"Barcelona" 77:85 (17:26, 22:21, 11:12, 27:26). M.Hezonja 21 taškas (5 klaidos) / N.Mirotičius 25 taškai (iš jų 5/9 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai, 27 naudingumo balai).

Maskvos srities "Chimki"–Madrido "Real" 78:77 (17:18, 28:20, 17:24, 16:15). 438 žiūrovai. A.Švedas ir E.McCollumas po 22 taškus / J.Carrollas (5/9 tritaškių) ir G.Deckas po 15 taškų.