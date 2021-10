J. Zdovcas – apie netikėtą „Žalgirio“ kvietimą, Eurolygos atkrintamųjų tikslą ir emocijų tvardymą

Ta buvo bene daugiausiai žiniasklaidos dėmesio sutraukusi spaudos konferencija nuo koronaviruso pandemijos pradžios ir tuo pačiu tai turėjo būti geras ženklas naujajam Kauno klubo treneriui, ko jis gali tikėtis krepšinio šalyje.

„Man tai primena Graikiją, kur visi dėl krepšinio irgi yra entuziastingi, – šyptelėjo 54 metų specialistas. – Žinau, kad šis sportas Lietuvoje yra numeris vienas ir tai nieko naujo. Esu labai laimingas matydamas tiek žmonių, tai leidžia suprasti, kiek krepšinis jums yra svarbus.“

J. Zdovcas į Lietuvą atvyko vakar ir prie „Žalgirio“ vairo pakeitė penktadienį atleistą Martiną Schillerį, o jau trečiadienį naujojo stratego laukia krikštas – žalgiriečiai išvykos Eurolygos rungtynėse kausis su „Crvena Zvezda“.

Po 10 metų pertraukos į Eurolygą grįžtančiui J. Zdovcui „Žalgirio“ kvietimas po vos dviejų Eurolygos rungtynių buvo netikėtas, tačiau jis ilgai nedvejojo, o ir Lietuvos čempionų tikslas patekti į atkrintamąsias trenerio neišgąsdino.

„Kai gauni kvietimą iš tokios komandos kaip „Žalgiris“, kurį puikiai pažįstu visą karjerą, ilgai negalvoji, – teigė slovėnas. – Treneris yra kviečiamas išspręsti problemas, ne jas kurti. Sau visada keliu aukštus tikslus, laimėti kiekvienas rungtynes, o „Žalgiris“ yra komanda, kuri privalo turėti tokį tikslą, patekti į atkrintamąsias. Visoms komandoms Eurolygoje tai yra sudėtinga, daug iššūkių, traumų, tas pats COVID vis dar ore. Bet mes pasistengsime padaryti geriausia, ką galime.

Kalbėdamas apie komandos problemas naujasis „Žalgirio“ treneris pirmiausiai išskyrė atsivėrusią skylę priekinėje linijoje po Joffrey Lauvergne'ui traumos.

„Mes turime problemų priekinėje linijoje, Lauvergne'as traumuotas ir ieškome papildymo, – dėstė J. Zdovcas. – Čia yra prioritetas. Kitas dalykas, po truputį stengsiuosi įvesti komandą į mano žaidimo filosofiją. Nesakau, kad buvo bloga filosofija, bet bandysiu padaryti ją man artimesne.

Tai nebus lengva, turėsiu klausti žaidėjų, bet turime kokybės tai padaryti. Esu šiek tiek sutrikęs, nes buvau įmestas į tokią situaciją, bet su mano patirtimi po pirmų rungtynių turėsiu daug informacijos, ką reikia keisti. Ne etiška būtų iš mano pusės viską keisti iškart, procesas turi vykti po truputį ir protingai.“

Nors ir nežino, kada sulauks sudėties papildymo, J. Zdovcas iš naujo aukštaūgio tikisi atletiškumo, o svarbiausias dalykas – solidi gynyba.

„Tai klausimas ne tik man, bet ir vadovams, – į klausimą, kokio žaidėjo „Žalgiris“ ieško, atsakinėjo treneris. – Naujoko daugiau ieško kiti klubo žmonės, kuriais aš pasitikiu. Žinoma, mums trūksta atletiškumo, aš mėgstu penktą numerį, kuris pataiko, bet su atletiškumu tai dažnai neina kartu. Mums reikia žaidėjo, kuris greitai prisitaikytų ir gynyba būtų svarbiausias dalykas.“

– Ar visas šis dėmesys sukuria jums papildomo spaudimo?

– Ne. Mano didžiausia problema, jog aš visada pernelyg save spaudžiu. Tai mane padaro per daug emocingu, nebūnu realistas. Bet aš toks buvau kaip žaidėjas, toks esu ir dabar.

– Paminėjote apie savo emocionalumą. Manau, kad jau visi žalgiriečiai matė jūsų įrašus internete, kur jūs konfliktuojate su kai kuriais žaidėjais. Ar tai yra jūsų praeitis, ar tokio jūsų galime tikėtis ir „Žalgiryje“?

– Aš dirbu su savimi, pastaraisiais metais neturėjau tokių incidentų. Svarbiausia, turiu gerbti žaidėjus ir jei nueinu per toli, turiu atsiprašyti. Neturiu problemų, jei žaidėjas rėkia ant manęs, tai – emocijos. Po viso to mes tampame stipresni ir nieko negali sporte pasiekti be emocijų. Dalykai pasikeitė, atėjo nauja karta, turime dirbti su savimi ir vengti tokių incidentų.

– „Žalgiris“ žaidžia per dvi skirtingas lygas. Kokias rotacijas matote tiek LKL, tiek Eurolygoje?

– Geras klausimas ir apie tai vakar diskutavome. Turėjau tokių patirčių, kuomet komandos žaidžia keliais frontais. Yra pavojinga kažkur taupytis, komanda visada turi žaisti 100 procentu. Kartais turime prisitaikyti, įtraukti jaunus žaidėjus, bet yra pavojinga duoti poilsio vis kažkuriems krepšininkams, tada kitas klaus: „Kodėl ne aš?“ Visada turime laimėti, nesvarbu prieš ką bežaistume.

– Ar tikitės turėti papildymą trenerių štabe?

– Aš neprašiau papildomų žmonių, dabartinis trenerių štabas yra geras. Nematau priežasties kažką keisti. Jie yra patyrę, pernai gavo Eurolygos patirties, kurios aš neturėjau ir pasitikiu jais 100 procentu. Dažniausiai aš niekada nepasiemu su savimi asistento.

– Žaidėte kartu su Šarūnu Jasikevičiumi prieš 20 metų. Ar kalbėjote su juo prieš atvykstant į Kauną?

– Ne, nekalbėjau, bet jis mane iškart pasveikino. Jis paminėjo, kad yra labai laimingas dėl manęs ir pasakė, jog atvykstu į labai gerą vietą. Turime su juo labai gerą ryšį nuo senų laikų.

– Kurie žaidimo aspektai „Žalgiryje“ jums patinka ir kuriuos norite keisti?

– Žiūrint iš šono, labai lengva komentuoti ir viską keisti, bet atvykus – realybė kitokia. Aš nemėgstu sakyti žiniasklaidai, kas patinka ir kas nepatinka. Kai kuriuos dalykus pakeisiu, kurie manau gali tikti ir tada galėsime diskutuoti.

– „Žalgiris“ turi tris veteranus – Paulių Jankūną, Mantą Kalnietį ir Artūrą Milaknį. Ar su jais daugiau bendrausite?

– Aš su jais jau kalbėjau, Jankis yra komandos kapitonas, jie visi trys yra labai svarbi dalis, yra sukaupę milžinišką patirį. Jie prižiūri rūbinę ir neturiu priežasties kažką keisti.

– Turite labai mažai laiko iki pirmųjų rungtynių. Ar įmanoma atlikti kokius nors pokyčius?

– Paskutines kelias dienas aš pats to savęs klausiu. Ką pakeisti, ką palikti. Paprastai, kai prasideda treniruotės, iš instinktų jauti, kas veikia, ką reikia pridėti. Vakar buvo atstatomoji treniruotė, nieko ypatingo, šiandien turime normalią treniruotę, bet rungtynės jau rytoj ir negalime daug ko pakeisti. Bet bandysime pagerinti detales, kurias matau puolime ir gynyboje. Tai – nelengva, bet nebus nieko drastiško.

– Pirmasis mačas laukia su „Crvena Zvezda“, kuri gerai ginasi. Kuo jie gynyboje yra ypatingi?

– Gerai pažįstu šią komandą, ji – iš Adrijos lygos. Pažįstu jos žaidėjus, trenerį. Jie žaidžia labai fiziškai, turi didelius žaidėjus antroje, trečioje ir ketvirtoje pozicijose. Ne labai talentingi puolime, bet labai gerai ginasi, gerai naudoja rankas, kūnus. Žaidžia labai labai fiziškai. Su fanais jie tik ir lauks akimirkos, kai gali perlaužti varžovus. Man visada smagu žaisti Belgrade, tai bus geras testas, kaip žaidėjai reaguos į tokią situaciją.