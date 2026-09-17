Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemą papildė Dominikas Lavrinovičius

Buvusio žalgiriečio Kšištofo Lavrinovičiaus sūnus pasirašė ilgalaikę sutartį, o ateinančiame sezone 205 cm ūgio jaunasis krepšininkas rungtyniaus „Žalgiris-3“ komandoje, su kuria varžysis „Nostra.lt-RKL“ A divizione.
„Aišku, jaučiu, kad turiu ir šiek tiek atsakomybės pratęsti šeimos dinastiją. Man didžiausia garbė ir labai malonu būti šios organizacijos dalimi. Savo žaidimu stengiuosi padėti komandai, dažniausiai po krepšiu, ir tiesiog bandau laimėti rungtynes“, – kalbėjo D.Lavrinovičius.
Praėjusiame sezone D.Lavrinovičius atstovavo Vilniaus krepšinio mokyklai Moksleivių krepšinio lygoje, kurioje U17 amžiaus kategorijoje rinko po 11,2 taško, po 7,5 atkovoto kamuolio ir po 18,5 efektyvumo balo.
Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemai taip pat atstovauja ir Darjušo Lavrinovičiaus sūnus Titas Lavrinovičius, vilkintis „Žalgiris-2“ komandos marškinėlius.
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