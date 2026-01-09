Kauno „Žalgiris“ namuose nušlavė „Crvena Zvezda“ ekipą

Rungtynes atidarė Ąžuolo Tubelio tritaškis ir taiklūs baudų metimai, Nigelas Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu – 7:3. Mosesas Wrightas įveikė varžovų gynybą ir kitoje atakoje atliko perdavimą Ą.Tubelio dėjimui, po krepšiu praslydo Arnas Butkevičius – 13:3. „Crvena Zvezda“ pelnė 5 taškus iš eilės, bet netrukus svečius 2 blokais apdovanojo M.Wrightas, o po 5 taškus rinko ir Sylvainas Francisco bei Maodo Lo – 23:8. M.Lo kabino kamuolį Lauryno Biručio dėjimui, S.Francisco įmetė 1 baudą – 26:12.
L.Birutis įdėjo ir po S.Francisco perdavimo, po kelis kartus puolime atkovoto kamuolio Igno Brazdeikio perdavimą taškais vertė Ą.Tubelis – 30:14. M.Lo ir S.Francisco sumetė baudas, Sylvainas pridėjo ir prasiveržimą – 35:19. Antrąjį kėlinį taikliais tritaškiais užbaigė A.Butkevičius, S.Francisco ir 2 tolimus metimus įskraidinęs Deividas Sirvydis – 47:28.
Trečiojo kėlinio pradžioje S.Francisco kampe surado tritaškį įmetusį Ą.Tubelį. A.Butkevičius įdėjo greitoje atakoje ir kiek vėliau smeigė tritaškį iš kampo – 55:32. Tritaškį pataikė ir I.Brazdeikis, po Dustino Slevos perdavimo lanką drebino M.Wrightas – 60:34. Po M.Wrighto perdavimų 4 taškus rinko Edgaras Ulanovas, greitoje atakoje įmetė D.Sirvydis, M.Wrightas dar kartą dėjo į krepšį – 68:45. Kėlinio pabaigoje varžovai kiek aptirpdė „Žalgirio“ persvarą – 68:52.
A.Butkevičius ir Ą.Tubelis apsikeitė rezultatyviais perdavimais vienas kitam, po du taškus pridėjo E.Ulanovas ir D.Sirvydis – 77:52. M.Wrightas dukart galingai dėjo į krepšį, 5 taškus iš eilės rinko M.Lo – 86:62. Pasižymėjo I.Brazdeikis ir Ą.Tubelis, tritaškį įmetė S.Francisco, savo taškų sąskaitas atsidarė ir D.Sleva bei M.Rubštavičius, dėjimu rungtynes užbaigė I.Brazdeikis – 99:67.
„Žalgiris“: Ą.Tubelis 17 (5 atk. kam.), S.Francisco 15 (6 atk. kam., 6 rez. perd.), M.Lo 12, A.Butkevičius 12 (3 per. kam.), M.Wrightas 10 (6 atk. kam., 3 blk.), D.Sirvydis 10, I.Brazdeikis 7, E.Ulanovas 6, L.Birutis 4, D.Sleva 2 (5 atk. kam.), N.Williamsas-Gossas 2, M.Rubštavičius 2.
„Crvena Zvezda“: Ch.Moneke 18 (5 atk. kam., 2 per. kam.), D.Motiejūnas 9.
Naujausi komentarai